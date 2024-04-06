Президент Володимир Зеленський не готовий публічно запросити в Україну бойові частини західних держав.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Я не можу нині публічно сказати: так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і боріться. Тому що Росія підніме цей хайп у світі, почнуть підіймати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність між державами Європи та НАТО", — зазначив Зеленський.

Президент пояснив: "Для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що Росія зробить усе, щоб зупинити військову допомогу інших держав".

Глава держави підкреслив, що декілька пропозицій французького колеги Емманюеля Макрона "підтримав публічно і у розмові з ним".

За словами Зеленського, зокрема найперше мовиться про тренування бійців Сил оборони на території України, оскільки так набагато швидше, ніж відправляти українські бригади на навчання за кордон.

"Друге — побудувати ремонтні хаби, аби ремонтувати всю західну техніку в Україні, у окремих регіонах під землею. Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо й бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку", — продовжив президент.

Глава держави також не бачить підстав відмовитися від прикордонної місії.

"Він (Макрон — Ред.) запропонував ініціативу бути на кордоні. Ну, як ми можемо відмовлятися? Якщо вони це пропонують і будуть приїжджати, ми будемо тільки підтримувати", — наголосив Зеленський.

Водночас президент нагадав, що "у нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим походженням, з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти".

Що відомо про заяву Макрона стосовно відправки військ

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Згодом Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська.