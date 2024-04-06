В Ірпінській громаді на Київщині триває весняне прибирання. До толоки долучилися комунальні служби, працівники різних організації, департаментів міської ради та місцеві жителі.

Про це повідомив у Facebook перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук.

Зазначається, що в Ірпені оголошений двомісячник із благоустрою, озеленення та санітарної очистки. Тож наразі в усіх куточках міської громади тривають роботи.

Заступник міського голови зауважив, що традиційно у перший тиждень квітня триває проведення заходів з прибирання територій, прибирання побутового сміття, листя та гілля. У громаді дотримуються правил сортування сміття.

Жителі Ірпеня зібрали сміття. Фото: Андрій Кравчук/Facebook

"Хочу щиро подякувати всім, хто долучився до толоки. Разом ми зробимо наше місто чистішим, затишнішим та комфортнішим для життя. Ми й надалі будемо активно продовжувати такі заходи. Запрошую всіх жителів Ірпеня долучитися до благородної справи та зробити наше місто ще кращим", — сказав Кравченко.

Комунальники прибирають сміття в Ірпені. Фото: Андрій Кравчук/Facebook

Раніше повідомлялося, що в Ірпінській громаді розпочалося весняне озеленення територій. Понад півтори тисячі кущів квітучих рослин подарували місту спонсори. Їх висаджують у 6 зонах міста: у парках імені Володимира Правика, "Покровський", "Мама", "Центральний", на Ірпінській набережній та на Гостомельському шосе.

У Гостомельській громаді охочі можуть долучитися до весняно толоки, зокрема, у такі дні:

20 квітня у селах Горенка та Мощун

27 квітня у Гостомелі та селі Озера.

Жителів також закликають, незалежно від організації заходів з благоустрою, постійно підтримувати чистоту біля своїх житлових будинків, а також цінувати працю працівників комунальних підприємств, які щодня забезпечують порядок на вулицях, в парках та інших громадських місцях.