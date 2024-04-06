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Прибирають побутове сміття та листя: в Ірпені жителі долучилися до весняної толоки
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Прибирають побутове сміття та листя: в Ірпені жителі долучилися до весняної толоки

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Комунальники прибирають смяття, Ірпінь
Комунальники займаються прибиранням в Ірпені. Фото: Андрій Кравчук/Facebook

В Ірпінській громаді на Київщині триває весняне прибирання. До толоки долучилися комунальні служби, працівники різних організації, департаментів міської ради та місцеві жителі.

Про це повідомив у Facebook перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук.

Зазначається, що в Ірпені оголошений двомісячник із благоустрою, озеленення та санітарної очистки. Тож наразі в усіх куточках міської громади тривають роботи.

Заступник міського голови зауважив, що традиційно у перший тиждень квітня триває проведення заходів з прибирання територій, прибирання побутового сміття, листя та гілля. У громаді дотримуються правил сортування сміття.

Прибирають побутове сміття та листя: в Ірпені жителі долучилися до весняної толоки
Жителі Ірпеня зібрали сміття. Фото: Андрій Кравчук/Facebook

"Хочу щиро подякувати всім, хто долучився до толоки. Разом ми зробимо наше місто чистішим, затишнішим та комфортнішим для життя. Ми й надалі будемо активно продовжувати такі заходи. Запрошую всіх жителів Ірпеня долучитися до благородної справи та зробити наше місто ще кращим", — сказав Кравченко.

Прибирають побутове сміття та листя: в Ірпені жителі долучилися до весняної толоки
Комунальники прибирають сміття в Ірпені. Фото: Андрій Кравчук/Facebook

Раніше повідомлялося, що в Ірпінській громаді розпочалося весняне озеленення територій. Понад півтори тисячі кущів квітучих рослин подарували місту спонсори. Їх висаджують у 6 зонах міста: у парках імені Володимира Правика, "Покровський", "Мама", "Центральний", на Ірпінській набережній та на Гостомельському шосе.

У Гостомельській громаді охочі можуть долучитися до весняно толоки, зокрема, у такі дні:

  • 20 квітня у селах Горенка та Мощун
  • 27 квітня у Гостомелі та селі Озера.

Жителів також закликають, незалежно від організації заходів з благоустрою, постійно підтримувати чистоту біля своїх житлових будинків, а також цінувати працю працівників комунальних підприємств, які щодня забезпечують порядок на вулицях, в парках та інших громадських місцях.

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