В Ірпінській громаді на Київщині стартувало весняне озеленення територій. Понад півтори тисячі кущів квітучих рослин подарували місту спонсори.

Про це йдеться у повідомленні Ірпінської міської ради у Telegram.

Як повідомила заступниця начальника комунального підприємства "Управління благоустрою" Вікторія Ковтун, для озеленення громадських просторів міста шукали меценатів і спонсорів. Відгукнулася група компаній "Октава", яка має один із найбільших в Україні розсадників рослин для зовнішнього озеленення. Вони погодились надати Ірпеню 1695 саджанців.

Їх висаджують у 6 зонах міста: у парках імені Володимира Правика, "Покровський", "Мама", "Центральний", на Ірпінській набережній та на Гостомельському шосе.

На клумбах, поруч із комунальниками з "Управління благоустрою", працювали також учні дистанційної школи "Optima" і представники компанії "Октава".

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Станом на 1 лютого цього року капітально відремонтували 31 приватний будинок. З нуля будують ще 30 домівок.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надало будматеріали для капремонту 35 помешкань і повної відбудови 37 приватних будинків Ірпеня. Загальна сума підтримки близько 450 тис. доларів США

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

Тогоріч у березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об'єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року в Ірпені повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. У місті непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.