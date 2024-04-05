Весняна толока: на Київщині закликають громадян до прибирання та озеленення

У Київській області оголосили місячник з благоустрою. Зокрема прибиратимуть територію та висаджуватимуть кущі, квіти і дерева у Гостомельській та Білоцерківській громадах регіону.

Про повідомляють у Telegram селищна та районна військові адміністрації.

Зазначається, що із настанням тепла у громадах розпочинається місяць толоки. Це робиться для того, щоб підтримати благоустрій на території населених пунктів.

Зазначається, що усі охочі можуть долучитися до весняно толоки, зокрема, у такі дні:

20 квітня у селах Горенка та Мощун

27 квітня у Гостомелі та селі Озера.

"Закликаємо жителів Гостомельської громади, незалежно від організації заходів з благоустрою, постійно підтримувати чистоту біля своїх житлових будинків, а також цінувати працю працівників комунальних підприємств, які щодня забезпечують порядок на вулицях, в парках та інших громадських місцях", — йдеться у повідомленні.

Також до 1 травня на території Білоцерківщини оголошено місячник з благоустрою та санітарної очистки населених пунктів. Відповідні рішення були прийняті у всіх територіальних громадах району.

У районній адміністрації, зокрема, звертаються до керівників підприємств, організацій та установ, власників житлових будинків, суб'єктів господарювання з проханням активно долучатися та привести до належного стану прилеглу до своїх об'єктів та власну території.

"Кожен житель району має змогу, витративши небагато часу, стати корисним для суспільства і природи. Проведіть прибирання території чи висадження квітів, кущів та дерев", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Ірпінській громаді стартувало весняне озеленення територій. Понад півтори тисячі кущів квітучих рослин подарували місту спонсори. Їх висаджують у 6 зонах міста: у парках імені Володимира Правика, "Покровський", "Мама", "Центральний", на Ірпінській набережній та на Гостомельському шосе.