НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Весняна толока: на Київщині закликають громадян до прибирання та озеленення
довкілляЕКОЛОГІЯПриродаРегіони

Весняна толока: на Київщині закликають громадян до прибирання та озеленення

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Київській області оголосили місячник з благоустрою. Зокрема прибиратимуть територію та висаджуватимуть кущі, квіти і дерева у Гостомельській та Білоцерківській громадах регіону.

Про повідомляють у Telegram селищна та районна військові адміністрації.

Зазначається, що із настанням тепла у громадах розпочинається місяць толоки. Це робиться для того, щоб підтримати благоустрій на території населених пунктів.

Зазначається, що усі охочі можуть долучитися до весняно толоки, зокрема, у такі дні:

  • 20 квітня у селах Горенка та Мощун
  • 27 квітня у Гостомелі та селі Озера.

"Закликаємо жителів Гостомельської громади, незалежно від організації заходів з благоустрою, постійно підтримувати чистоту біля своїх житлових будинків, а також цінувати працю працівників комунальних підприємств, які щодня забезпечують порядок на вулицях, в парках та інших громадських місцях", — йдеться у повідомленні.

Також до 1 травня на території Білоцерківщини оголошено місячник з благоустрою та санітарної очистки населених пунктів. Відповідні рішення були прийняті у всіх територіальних громадах району.

У районній адміністрації, зокрема, звертаються до керівників підприємств, організацій та установ, власників житлових будинків, суб'єктів господарювання з проханням активно долучатися та привести до належного стану прилеглу до своїх об'єктів та власну території.

"Кожен житель району має змогу, витративши небагато часу, стати корисним для суспільства і природи. Проведіть прибирання території чи висадження квітів, кущів та дерев", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Ірпінській громаді стартувало весняне озеленення територій. Понад півтори тисячі кущів квітучих рослин подарували місту спонсори. Їх висаджують у 6 зонах міста: у парках імені Володимира Правика, "Покровський", "Мама", "Центральний", на Ірпінській набережній та на Гостомельському шосе.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Як вберегтися від укусів кліщів і хвороб, якими вони небезпечні
Як вберегтися від укусів кліщів і хвороб, якими вони небезпечні: поради медиків
У столичному зоопарку до свого літнього маєтку повертаються хвилясті калао
У столичному зоопарку до свого літнього маєтку повертаються хвилясті калао
Вибухотехнік знешкоджуватиме міни, розмінування
У Київській області сапери знищуватимуть вибухівку
На Прикарпатті встановили нову платформу для гнізда бузьків, яке зруйнувалося через пожежу
На Франківщині енергетики встановили нову платформу для гнізда бузьків, яке зруйнувалося через пожежу
На початок