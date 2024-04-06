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У Миколаєві централізоване водопостачання буде не раніше 2025 року — Дуденко
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У Миколаєві централізоване водопостачання буде не раніше 2025 року — Дуденко

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Люди набирають воду.
Люди набирають воду. Фото: УНІАН

Централізоване постачання питної води у Миколаєві не з’явиться до 2025 року. Станом на квітень 2024 року фахівці визначили водозабори, що можна використати, розробили техніко-економічне обґрунтування.

Про це під час брифінгу п'ятого квітня повідомив директор МКП "Миколаївводоканал" Борис Дуденко.

За його словами, питання водопостачання у Миколаєві розв'язують на рівні державних органів влади.

"За підтримки Президента України ми це питання здійснимо та маємо надію, що в цьому році ми розпочнемо, а у 2025-му ми закінчимо робити те, чого всі так довго чекають — це повернемо питну воду в наші домівки та на наші підприємства", — сказав на брифінгу Дуденко.

Директор МКП "Миколаївводоканал" Борис Дуденко.
Директор МКП "Миколаївводоканал" Борис Дуденко. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Борис Дуденко зазначив, із 2022 року у місті почали працювати над відновленням питного водопостачання, зокрема замовили дослідження у французької компанії "Іджис" щодо пошуку нового джерела.

"Сплатив цю всю роботу Європейський інвестиційний банк. Визначилися з тими водозаборами, які ми можемо використовувати, і вже минулого тижня була нарада на рівні Міністерства інфраструктури, Агентства відновлення. І зараз держава повністю займається пошуком джерела фінансування під ці проєкти", — розповів керівник МКП.

Борис Дуденко додав, 2023 року з державного бюджету України було виділено близько 1,2 мільярда гривень на відновлення водомереж у місті. Замовник цих робіт — обласна військова адміністрація.

Що відомо про водопостачання в Миколаєві

  • У квітні 2022 року через удар російських військ по водогону Дніпро-Миколаїв на території Херсонської області Миколаїв залишився без питної води.
  • З травня 2022 року в Миколаєві розпочали заповнювати водопровідну систему міста технічною водою з річки Південний Буг.
  • У січні 2024 року в Миколаєві відбулися дослідження з визначення п’яти додаткових місць забезпечення міста питною водою. За окремими підрахунками відновлення водопостачання буде коштувати понад 50 мільйонів євро.
  • Станом на шосте квітня 2024 року вода у водопровідній системі Миколаєва залишається технічною.

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