773 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 5 квітня відеосюжети та дайджести — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- На Херсонському напрямку військові РФ протягом доби 14 разів намагались штурмувати позиції українських захисників в районі населеного пункту Кринки, повідомили у Генштабі ЗСУ. Також російські війська завдали авіаційних ударів в районі Зміївки, з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів. Серед них Херсон, Золота Балка, Токарівка, Інженерне та Тягинка.
- Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранені троє людей.
- Російські військові атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині. Внаслідок детонації вибухівки поранені троє людей. Їх доправили до лікарні. Пізніше росіяни знову били по Бериславу з дронів. Поранений чоловік, його доправили до лікарні та надають меддопомогу.
- Внаслідок російського обстрілу села Дудчани на Херсонщині поранений чоловік. Під час атаки він перебував на вулиці. У стані середньої тяжкості травмованого ушпиталили.
- Військові РФ вдарили по Зміївці Бериславського району з авіації та артилерії. Зруйновані будинки та церква. Загиблих та поранених немає.
- Суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Херсонщини. Його засудили до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна та позбавили звання полковника служби цивільного захисту. Чоловік очолював так звану "службу у справах ГО та НС Херсонської області".
Армія РФ вбила пожружжя у Зміївці
Під завалами будівлі у Зміївці на Херсонщині рятувальники знайшли тіла подружжя. Армія РФ учора атакувала село керованими авіабомбами, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок учорашнього обстрілу Херсона поранена жінка
Внаслідок учорашнього обстрілу військами РФ Дніпровського району Херсона поранена ще одна людина. У 64-річної жінки, яка сьогодні звернулась до лікарні, діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку, повідомили в ОВА.
В окупованому Генічеську на Херсонщині активісти "Жовтої стрічки" провели рейд
Активісти "Жовтої стрічки" провели вечірній рейд вулицями тимчасово окупованого Генічеська на Херсонщині і поширили патріотичні плакати та пов'язали жовті стрічки.
Армія РФ зруйнувала храм ПЦУ у Зміївці на Херсонщині
Внаслідок авіаудару російських військ по Зміївці на Херсонщині зруйнований храм на честь Святого Архангела Михаїла ПЦУ, повідомив єпископ Херсонський і Таврійський Нікодим.
На Херсонщині за добу поранені восьмеро людей
Внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби поранені восьмеро людей. Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дев'ять багатоповерхівок, два приватні будинки, адмінбудівля, церква, аптека, сільгосптехніка та приватні автомобілі, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
ППО на Херсонщині збили сім російських безпілотників
Підрозділи ППО у небі над Херсонщиною під час дронової атаки армії РФ збили сім дронів-камікадзе, повідомили в Силах оборони півдня.