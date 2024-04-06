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Дронові атаки Берислава, обстріли Херсона, Зміївки та Дудчан. 773 день війни: хроніка подій в Херсонській області
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Дронові атаки Берислава, обстріли Херсона, Зміївки та Дудчан. 773 день війни: хроніка подій в Херсонській області

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Обстріли Херсона, люди прибирають, влучання російського снаряда у будинок
Люди прибирають наслідки обстрілів їхнього будинку російськими військами, Херсон, 5 квітня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

773 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 5 квітня відеосюжети та дайджести — на YouTube Суспільне Херсон.

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