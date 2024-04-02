В Херсонському обласному центрі зайнятості на обліку перебуває близько 2,5 тисячі людей. Після звільнення правобережної частини Херсонщини ринок праці області дещо змінився. Яких професій потребує зараз з'ясовувало Суспільне.

Херсонщині не вистачає медичних працівників, економістів, бухгалтерів, електрогазозварювальників, розповідає директорка обласного центру зайнятості Тетяна Ніколаєва. Але через постійні обстріли люди не їдуть працювати на Херсонщину.

"У всіх галузях наразі ми бачимо, яка є потреба, є попит, не вистачає професійних кадрів. Попит є у лікарні — медсестри, доктори, економісти, бухгалтери, але людей обмаль. Професійні кадри поки що не їдуть в Херсон", — каже Ніколаєва.

Анастасія Кондратенко працює у комунальному підприємстві "Парки Херсона". Каже, роботу знайшла швидко.

"Йшла з кав’ярні, побачила групу людей, які працювали: прибирали, згрібали сміття, Спитала, чи потрібна людина. Порадили прийти в офіс", — розповіла Анастасія.

Працівниця КП "Парки Херсона" Анастасія Кондратенко прибирає наслідки обстрілів, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Понад рік працює на підприємстві Лариса Лисенко. Працевлаштуватись, говорить, допоміг центр зайнятості.

"Окупація закінчилась, місто стало відновлюватись. Шукала роботу. Стояла в центрі зайнятості в Миколаєві. Дали направлення. Прийшла сюди — взяли", — розповіла Лариса.

Зараз у комунальному підприємстві "Парки Херсона" працюють 220 людей, розповів інженер Володимир Петрайтіс.

"Наводимо порядок у місті, а також займаємось ліквідацією обстрілів. З тими завданнями, які ставить керівництво, на жаль, треба сказати, нас мало. Треба більше людей. Більшість з тих, що у нас працюють – місцеві. Але, звичайно, до нас приходять люди з області. В селах дуже погано все, у нас трохи є роботи. Хтось звільняється, хтось – приїжджає, хтось їде в Миколаїв, хтось – далі. Ми беремо на роботу, залежно від вакансій", — розповів Петрайтіс.

Працівники КП "Парки Херсона" обрізають дерева, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Вакансії на підприємстві є, але їх лишилось небагато, каже інженер

"Є трохи вакансій робітників. По двірниках трошки є. Але там буквально пару вакансій. Основна вакансія, яка є, це наймасовіший підрозділ, — це робітники зеленого будівництва. Це люди, якщо ви бачили, вони й пиляють, вони й косять, працюють на сезонних роботах. І плюс — прибирання наслідків обстрілів. Розумієте, робота — не кожен витримає", — говорить Володимир.

Юлія Рощенко — підприємиця. Після деокупації правобережжя повернулась до Чорнобаївки. До повномасштабного вторгнення займалась поліграфічними послугами, у цій галузі працювала 13 років. Розповідає, відновлювати бізнес спочатку не планувала. Зробила це за допомогою державної програми єПідтримка.

"Коли ми поверталися, ми планували розв'язати питання побутові з будинком, бо лишалася мама, підтягнути здоров’я, бо тут були лікарі, і думали далі щось думати. Та місцеві, які нас зустріли, сказали, що треба послуги, треба робота, є попит. І якось воно саме по собі закрутилося. Коли Чорнобаївка почала працювати на повну, по гранту взяли дівчат. Вирішили, що потрібно й у Херсоні відкрити підприємство, бо з Херсона також багато клієнтів, яким не зручно їздити в село, не у всіх є власний транспорт. І тоді вже прийняли рішення переїжджати в місто.

Юлія Рощенко на робочому місці, Херсон, 20 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Грант на відновлення власної справи отримала за підтримки Херсонського обласного Центру зайнятості. За словами Юлії, зараз їй вдалося відновити виробництво у масштабах, які були до повномасштабного вторгнення. До її команди долучились дві дизайнерки.

"Що стосується робочих аспектів, мріємо наростити потужність, щоб поліграфія у Херсоні переросла у типографію з більшою кількістю робочих місць та обсягів на послуги. А для себе мрію — мирного неба на нашому півдні й щоб у нас все було на такому рівні, щоб хотілося сюди вертатися", — говорить Рощина.

Підприємці, які готові працювати та створювати нові робочі місця, можуть отримати допомогу від уряду за програмою єРобота, розповідає директорка обласного центру зайнятості Тетяна Ніколаєва.

"По-перше, це створення нових робочих місць для людей, які будуть працювати у цій сфері. І, по-друге, — це розширення бізнесу, тобто це сприяння бізнесу в Херсонській області. Наразі позитивне рішення отримали 16 жителів і створені 29 робочих місць по цій програмі", — розповіла Ніколаєва.

Тетяна Ніколаєва, директорка Херсонського обласного центру зайнятості. Фото: Суспільне Херсон

За різними напрямками діяльності можна отримати мікрогранти, говорить директорка центру зайнятості.

"Це вирощування зернових культур, це виробництво хліба, хлібобулочних виробів, це автотранспортні СТО, торгівля роздрібна, стоматологічна практика, фармацевтична це аптеки. Бджолярство є у нас навіть. Це від 50 до 250 тисяч гривень. Там можна на обладнання, на оренду приміщення, на матеріали, на рекламу. Буде залежати від бізнес-плану, від того, скільки робочих місць буде створено за цим мікрогрантом", — розповіла Ніколаєва.

За її словами, наразі є багато компенсаційних програм як для роботодавців, які пропонують роботу, так і для отримувачів послуг.

" Є компенсації для ВПО компенсуємо ЄСВ, компенсуємо І, II група інвалідності, якщо роботодавець створює робочі місця, то ми компенсуємо обладнання цих робочих місць. Наразі ми спрямовані на облаштування робочих місць людей з інвалідністю. Дуже багато програм націлені на ВПО, щоб роботодавці брали на роботу цих людей", — каже директорка центру.

Середня заробітна плата на Херсонщині зараз становить 15-16 тисяч гривень, розповіла вона.

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