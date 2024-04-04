Допомагав військовим РФ обігріватись на бойових позиціях. Жителю Херсонщини загрожує 12 років ув'язнення

Жителя села Благодатне взяли під варту за підозрою у пособництві РФ та незаконним поводженням з боєприпасами, повідомляє в Telegam пресслужба обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, восени 2022 року 23-річний чоловік крав вугілля з місцевої школи і проводив вирубку деревини для забезпечення російських військових матеріалами для обігріву їх військових позицій. За це йому загрожує до 12 років ув’язнення.