772 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 4 квітня відеосюжети та дайджести — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російські військові обстріляли Дар'ївську громаду на Херcонщині. До лікарні з ознаками отруєння звернулись 10 людей.
- Суд визнав винним у колабораціонізмі жителя Нової Збур’ївки й позбавив його волі на 12 років з конфіскацією майна.
- За пособництво РФ судитимуть херсонця, який організував надання медичної допомоги окупантам. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.
- З сімох дітей, яких повернули на підконтрольну територію України, — четверо з Херсонщини: 14-річна дівчинка з інвалідністю, 12–річний та два 15-річні хлопці.
- Волонтери Червоного Хреста зі Станіслава на Херсонщині до Миколаєва евакуювали 75-річну жінку. Далі пенсіонерку доправлять до Дніпра.
Херсонська область — повітряна тривога!
Допомагав військовим РФ обігріватись на бойових позиціях. Жителю Херсонщини загрожує 12 років ув'язнення
Жителя села Благодатне взяли під варту за підозрою у пособництві РФ та незаконним поводженням з боєприпасами, повідомляє в Telegam пресслужба обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, восени 2022 року 23-річний чоловік крав вугілля з місцевої школи і проводив вирубку деревини для забезпечення російських військових матеріалами для обігріву їх військових позицій. За це йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Війська РФ обстріляли Дудчани на Херсонщині. Поранений чоловік
Внаслідок російського обстрілу у селі Дудчани на Херсонщині поранений чоловік. Під час атаки він перебував на вулиці. У стані середньої тяжкості травмованого ушпиталили, повідомляє в Telegram обласна військова адміністрація.
Херсонська область — повітряна тривога!
Засудили на 10 років. Суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Херсонщини
Суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Херсонщини. Чоловік очолив окупаційну обласну "службу у справах ГО та НС". Його засудили до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна та позбавили звання полковника служби цивільного захисту, про це у Telegram повідомила Херсонська прокуратура.
Армія РФ атакувала Зміївку на Херсонщині
Голова ОВА Олександр Прокудін показав наслідки російських ранкових ударів по Зміївці Херсонської області. Військові РФ атакували населений пункт з авіації та артилерії. Зруйновані будинки та церква. Загиблих та поранених немає.
Жителя Інженерного підозрюють у збуті наркотичних речовин
Жителя Інженерного підозрюють у збуті наркотичних речовин. Під час обшуку правоохоронці виявили у нього сім пакунків з речовиною, схожою на амфетамін, кілька банківських карток, бойову гранату "Ф-1".
Чоловіка затримали, наразі він перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна, повідомила у Facebook поліція Херсонської області.
Армія РФ з безпілотника атакувала Берислав: поранені троє людей
Російські військові атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині. Внаслідок детонації вибухівки поранені троє людей. Їх доправили до лікарні, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
З ТОТ Херсонщини вдалось повернути ще п'ятьох дітей
З ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути дівчину-сироту та двох дітей, які позбавлені батьківського піклування.
Разом із ними виїхала ще одна родина: мати, 15-річна донька та п'ятирічний син. Наразі усі перебувають у безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи — очільник ОВА Прокудін.
Двох жительок Генічеського району Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі
Двох жительок Генічеського району Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі. Під час окупації вони доєдналися до партії "Єдина Росія". Жінки обійняли посади так званої "голови комітету з фінансів та бюджету обласної думи" та "голови ради" в селищі Іванівка. Їм загрожує до 10 років ув'язнення, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ранкового російського обстрілу Херсона
За інформацією прокуратури, під час ранкового обстрілу російський снаряд влучив у двір багатоквартирного будинку. Мешканці перебували у заблокованому під’їзді. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона: поранені двоє людей
Зранку військові РФ атакували Дніпровський район Херсона. Поранені двоє людей. У чоловіка діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, різану рану лівої скроневої ділянки. Жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Їх шпиталізували, повідомив у Telegram керівник МВА Роман Мрочко.
Минулої доби російські військові обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини
Минулої доби російські військові обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені 10 приватних будинків, кооператив, гаражне приміщення та компанія газотранспортної системи. Внаслідок пожежі після атак РФ отруїлись десять людей, повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.