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Атака РФ з безпілотників Берислава, зруйнований храм ПЦУ у Зміївці. 774 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиОКУПАЦІЯДеокупаціяРегіони

Атака РФ з безпілотників Берислава, зруйнований храм ПЦУ у Зміївці. 774 день війни: хроніка подій в Херсонській області

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Херсонщина, Зміївка, храм ПЦУ
Херсонщина, Зміївка, зруйнований обстрілами РФ храм на честь Святого Архангела Михаїла ПЦУ, 6 квітня 2024 рік. Фото: Nicodemius/Facebook

774 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 6 квітня відеосюжети та дайджести — на YouTube Суспільне Херсон.

Головне на цей час

Внаслідок атаки з безпілотника військами РФ Берислава на Херсонщині поранена ще одна людина — ОВА

Внаслідок учорашнього скиду вибухівки з безпілотника військами РФ у Бериславі поранена ще одна людина. У 57-річної жінки, яка сьогодні звернулась до лікарні, діагностували травму стегна, множинні садна та контузію.

Про це йдеться у Telegram Херсонської ОВА.

Сили оборони знищили 79 одиниць озброєння та 162 військових армії РФ на Херсонському та Оріхівському напрямках

На Херсонському та Оріхівському напрямках протягом доби Сили оборони ліквідували 162 російських військових та уражено шість польових складів боєприпасів РФ.

Також знищили 79 одиниць озброєння та військової техніки окупантів. Серед них — 17 артилерійських систем, п'ять одиниць БпЛА “Привет-82", чотири аерофотостанції, станцію РЕБ та човен, повідомило у Facebook ОК "Південь".

У Херсоні горів житловий будинок

Вчора у Херсоні виникла пожежа у приватному будинку. Загоряння ліквідували вісім рятувальників. Причину пожеж встановлюють, повідомила у Facebook ГУ ДСНС України в Херсонській області.

Херсонському центру крові потрібні донори усіх негативних груп

На 8 квітня Херсонський обласний центр служби крові гостро потребує донорів усіх негативних груп. Їх чекають з 8:00 до 12:30.

Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив російській армії у Скадовську на ТОТ

У тимчасово окупованому Скадовську на лівобережжі Херсонщини активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив армії РФ. Вони поширюють малюнки "Скадовськ — це Україна" та повʼязують жовті стрічки.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини за добу

Такий вигляд мають населені пункти Бериславського та Херсонського районів після учорашніх обстрілів російської армії. Військові РФ атакували житлові квартали з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та безпілотників.

За фактами порушень військовими РФ законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили дев'ять кримінальних проваджень, повідомила у Facebook поліція Херсонської області.

Минулої доби військові РФ обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини

Минулої доби військові РФ обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівка, 15 приватних будинків, навчальний заклад, магазин, складське приміщення, ангар, господарські споруди та автомобілі. Двоє людей загинули, троє — отримали поранення, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

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