Внаслідок атаки з безпілотника військами РФ Берислава на Херсонщині поранена ще одна людина — ОВА

Внаслідок учорашнього скиду вибухівки з безпілотника військами РФ у Бериславі поранена ще одна людина. У 57-річної жінки, яка сьогодні звернулась до лікарні, діагностували травму стегна, множинні садна та контузію.

Про це йдеться у Telegram Херсонської ОВА.