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Нічний обстріл Харкова та масований запуск ракет по Україні — головні новини ранку 6 квітня
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Нічний обстріл Харкова та масований запуск ракет по Україні — головні новини ранку 6 квітня

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Харків після обстрілу безпілотниками
Наслідки нічного обстрілу Харкова 6 квітня 2024 року. Фото: ДСНС України

Шестеро загиблих у Харкові внаслідок обстрілу міста безпілотниками; під час ракетного удару по Україні вибухи лунали на Хмельниччині, Київщині та Запоріжжі; президент призначив нового заступника командувача Нацгвардії та нова допомога від Південної Кореї — Суспільне підготувало головні новини ранку 6 квітня.

1. У Харкові загинули 6 людей

Щонайменше шестеро людей загинули, ще 10 поранені внаслідок нічних ударів російської армії по Харкову.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто.

У Повітряних силах попереджали про рух ударних безпілотників вночі на півночі міста.

2. Уночі вибухи лунали на Хмельниччині, Київщині, Запоріжжі

Росіяни здійснили пуски ракет Х-101/555 зі стратегічної авіації, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Ракетна небезпека тривала по всій Україні.

На Хмельниччині та Запоріжжі лунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

Також за даними КОВА, на Київщині працювали сили ППО під час повітряної тривоги.

3. Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Президент Зеленський призначив генерал-лейтенанта Володимира Гордійчука новим заступником командувача Нацгвардії.

Про це йдеться в указі №220/2024 від 5 квітня 2024 року.

"Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України", — йдеться в документі.

Контекст: Раніше генерал-лейтенант був начальником Центрального територіального управління Національної гвардії України.

Полковником Гордійчук брав участь в АТО: разом із підлеглим особовим складом очищав міста Луганської області від російських окупантів.

Гордійчук нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Його генералу-лейтенанту видали за особисту мужність і високий професіоналізм, які він виявив у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

4. Південна Корея виділить новий пакет допомоги Україні

Південна Корея виділить Україні 2,3 мільярда доларів у межах нового пакета фінансової допомоги.

Про це повідомив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юль, пише агентство Yonhap.

"Сеул планує надати Україні середньо- та довгостроковий пакет допомоги у розмірі 2,3 мільйона доларів, починаючи з цього року, а також запропонувати 12 мільйонів доларів на реабілітацію поранених українських солдатів через цільовий фонд НАТО для допомоги Україні", — повідомив глава МЗС Південної Кореї.
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