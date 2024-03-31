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Польща підняла літаки через російські ракети
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Польща підняла літаки через російські ракети

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Літак Збройних Сил Польщі
Польський винищувач. Фото: Збройні сили Польщі/Х (Dowództwo Operacyjne)

Польські військові підняли у повітря свої винищувачі через російські ракети поблизу кордону.

Про це повідомило Оперативне командування групи Збройних сил Польщі.

Військові застерегли своїх громадян про можливий шум через те, що “польські та союзні літаки працюють у повітряному просторі Польщі”, особливо це стосується південно-східної частини країни.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з ракетними ударами, нанесеними по об’єктах, розташованих на території України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі необхідні процедури для посилення безпеки повітряного простору Польщі було активовано.

29 березня через ракетний обстріл України Польща також підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації свого повітряного простору.

24 березня стало відомо, що під час атаки на Україну, російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

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