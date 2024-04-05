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Глава МЗС Польщі — про війну РФ з НАТО: "Ми у 20 разів багатші й за потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт"
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Глава МЗС Польщі — про війну РФ з НАТО: "Ми у 20 разів багатші й за потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт"

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Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що НАТО має ресурси для тривалого конфлікту з РФ.

Про це дипломат повідомив після зустрічі глав МЗС членів Альянсу, яка відбулася в Брюсселі 4 квітня, передає RMF24.

"Путіну важливо зрозуміти, що ми плануємо — якщо потрібно — на кілька років. Він не може виграти за кілька місяців або навіть за рік чи два. Ми у 20 разів багатші за нього і в разі потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт", — зазначив Сікорський.

Водночас міністр закордонних справ нагадав, що під час зустрічі глави МЗС "ухвалили рішення створити місію НАТО" в Україні.

"Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості координації, підготовки та планування Альянсу для більш скоординованої підтримки України", — пояснив дипломат.

Раніше посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс наголошував, Калінінград буде "нейтралізований" першим, якщо РФ нападе на НАТО.

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