Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що НАТО має ресурси для тривалого конфлікту з РФ.

Про це дипломат повідомив після зустрічі глав МЗС членів Альянсу, яка відбулася в Брюсселі 4 квітня, передає RMF24.

"Путіну важливо зрозуміти, що ми плануємо — якщо потрібно — на кілька років. Він не може виграти за кілька місяців або навіть за рік чи два. Ми у 20 разів багатші за нього і в разі потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт", — зазначив Сікорський.

Водночас міністр закордонних справ нагадав, що під час зустрічі глави МЗС "ухвалили рішення створити місію НАТО" в Україні.

"Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості координації, підготовки та планування Альянсу для більш скоординованої підтримки України", — пояснив дипломат.

Раніше посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс наголошував, Калінінград буде "нейтралізований" першим, якщо РФ нападе на НАТО.