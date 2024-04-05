Знімальна група Суспільного у Запоріжжі потрапила під обстріл

Росія завдала повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські. Там перебували наші журналісти із Суспільне Запоріжжя, які фільмували наслідки попереднього удару та спілкувались із пораненими. Кореспонденти Суспільного вціліли, втім були поранені наші колеги із Укрінформу та 1+1.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. За уточненими даними, Росія вдарила трьома ракетами по території Запоріжжя, невдовзі — здійснила повторний удар ще двома ракетами.

Як передає Укрінформ, на Запоріжжі під час обстрілу поранено власкора Укрінформу Ольгу Звонарьову. Серед поранених і журналістка ТСН Кіра Овес, повідомляє ТСН.

Очільник ЗОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу поранені 19 людей, серед яких два журналісти.

"Частково пошкоджено щонайменше три багатоповерхових будинки, щонайменше 10 приватних будинків. Також пошкоджень зазнала промислова інфраструктура та цивільна, торгова інфраструктура. Ми поки не можемо оцінити всіх масштабів руйнувань...", — сказав раніше Федоров.

Напередодні через повторний удар росіян у Харкові загинули троє рятувальників. Як Суспільному повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), через подвійні удари російських військових протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинув 91 рятувальник, поранені — 348.