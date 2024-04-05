6 квітня — 773 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Щонайменше 6 людей загинули внаслідок нічних ударів по Харкову 6 квітня.
- Росія 5 квітня двічі атакувала Запоріжжя. Внаслідок повторного удару по місту постраждали журналісти, загинуло щонайменше чотири людини.
- ГУР та ЗСУ в ніч на 5 квітня завдали ударів по трьох російських аеродромах.
- Армія РФ спрямувала керовану авіаційну ракету по Одесі.
У Ростовський області внаслідок підриву трубопроводу загорівся військовий обʼєкт — ГУР
В ніч на 6 квітня 2024 року в районі Азову Ростовської області Росії стався підрив трубопроводу на одному з військових об'єктів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін", — йдеться у повідомленні.
Зеленський прокоментував чергову атаку на Харків
"Маємо унеможливити цей терор. Надважливо посилити ППО для Харківщини. І партнери можуть нам із цим допомогти", — зазначив президент України Володимир Зеленський.
Часів Яр залишається під контролем ЗСУ — Сирський
"Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", — написав у Facebook головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Також він повідомив про певний тактичний успіх ЗСУ на Куп'янському та Лиманському напрямках.
На Київщині внаслідок падіння уламків загорівся ангар
В результаті падіння уламків збитих цілей відбулася пожежа ангарного приміщення в одному з населених пунктів Київщини, повідомив глава Київської ОДА Руслан Кравченко.
Пожежа вже локалізована.
Зросла кількість поранених внаслідок атаки по Запоріжжю
У Запоріжжі до 23 зросла кількість травмованих внаслідок вчорашньої ракетної атаки, серед них двоє дітей та поліцейський. Чотири людини загинули, повідомили у поліції області.
Активність російської тактичної авіації на сході
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
В Чорному морі один носій крилатих ракет "Калібр" — ВМС
В Чорному морі станом на ранок 6 квітня перебуває 1 російський корабель, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомляють ВМС ЗСУ.
В Азовському морі кораблі РФ відсутні; в Середземному морі 1 російський корабель, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр" загальним залпом до 8 ракет.
ЗСУ за добу ліквідували 790 російських військових — Генштаб
Протягом доби 5 квітня Сили оборони України ліквідували 790 російських військових. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратили близько 446690 військовослужбовців, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 7057 (+24) од,
- бойових броньованих машин — 13497 (+38) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 11262 (+41) од,
- РСЗВ – 1032 (+3) од,
- засоби ППО — 749 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48),
- крилаті ракети — 2060 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70) од,
- спеціальна техніка — 1854 (+5).
Дані уточнюються.
Зросла кількість поранених внаслідок удару по Харкову
Кількість поранених у Харкові зросла до 11 людей, повідомили у поліції регіону.
Сили ППО вночі збили 3 з 6 ракет та 28 з 32 безпілотників
Уночі армія РФ випустила по Україні 32 дрони та шість ракет різних типів: три С-300, дві Х-101/Х-555 та одну "Калібр". Сили ППО знищили дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 безпілотників, повідомив командувач Повітряних сил Олещук.
Протягом доби відбулось 80 бойових зіткнень — Генштаб
Протягом доби 5 квітня та у ніч на 6 квітня на передовій в Україні відбулось 80 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 22 російські атаки на Авдіївському та понад 16 атак на Бахмутському напрямках на Донеччині, повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Яка ситуація на фронтах
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку протягом минулої доби РФ наступальних (штурмових) дій не вела.
На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 3 атаки росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ.
На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито понад 16 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де військо РФ, за підтримки авіації, намагалося вибити українські підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Костянтинівка Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, 20 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.
На Оріхівському напрямку протягом минулої доби російська армія, за підтримки авіації, здійснила 1 невдалу спробу атакувати позиції ЗСУ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
На Херсонському напрямку РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 16 безуспішних атак позицій ЗСУ.
У Росії заявили, що 10 українських снарядів РСЗВ над Бєлгородщиною
У Міноборони РФ заявили, що російські ППО нібито знищили 10 снарядів РСЗВ Vampire над Бєлгородською областю.
Також російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок повітряної атаки ЗСУ у Бєлгороді є пошкодження у 12 багатоквартирних будинках, також вибиті вікна у дитячій поліклініці.
У Харкові через нічний обстріл кількість загиблих зросла 6 загиблих
У Харкові внаслідок нічного удару по Шевченківському району вже 6 загиблих та 10 поранених.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто.
Польща через ракетний обстріл України підняла у небо авіацію
У Польщі попередили, що літаки у ніч на 6 квітня можуть спричинити в південно-східній частині країни додатковий шум.
Про це ЗС Польщі повідомили у соцмережі X.
Зазначається, що Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію та союзників через ракетний удар РФ по Україні.
У Києві відбій повітряної тривоги
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги, повідомили в КМВА.
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Київщині працюють сили ППО
На Київщині працюють сили ППО, повідомили в КОВА.
В області оголошена повітряна тривога.
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомляє кореспондентка Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.
У Києві оголошена повітряна тривога
У Києві оголосили повітряну тривогу, повідомили в КМДА.
У Харкові кількість загиблих збільшилася до двох
У Харкові кількість загиблих збільшилася до двох, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що загиблі — цивільні чоловіки, їхні дані встановлюються.
У Харкові від удару росіян загинув чоловік
У Шевченківському районі Харкова внаслідок удару росіян загинув чоловік.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, щонайменше семеро людей дістали поранення.
На Харківщині росіяни влучили у магазин
У Дергачівській громаді росіяни влучили ракетою у магазин, горять автомобілі.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, поранених немає.
У Харкові зафіксували влучання
У Харкові зафіксували влучання поряд із житловою забудовою, повідомив очільник ОВА Синєгубов.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
У Харкові пролунала серія вибухів
У Харкові пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Керівник ОВА Олег Синєгубов підтвердив цю інформацію.
У місті та області триває повітряна тривога. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.