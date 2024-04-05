Протягом доби відбулось 80 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби 5 квітня та у ніч на 6 квітня на передовій в Україні відбулось 80 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 22 російські атаки на Авдіївському та понад 16 атак на Бахмутському напрямках на Донеччині, повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби РФ наступальних (штурмових) дій не вела.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 3 атаки росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито понад 16 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де військо РФ, за підтримки авіації, намагалося вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Костянтинівка Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, 20 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби російська армія, за підтримки авіації, здійснила 1 невдалу спробу атакувати позиції ЗСУ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Херсонському напрямку РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 16 безуспішних атак позицій ЗСУ.