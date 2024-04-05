Сили оборони не допустили входження російських військ у Часів Яр — Федоренко

Сили оборони не допустили входження російських військ у Часів Яр, що у Донецькій області.
Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.
"Ситуація на напрямку складна. Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр відбив черговий наступ російських військових в районі Часового Яру", — уточнив Федоренко.
За словами Федоренка, підрозділ побив рекорд – за одну добу вщент знищено 10 одиниць російської техніки:
- п'ять бойових машин десанту;
- чотири бойові машини піхоти;
- один Баггі;
- трьох російських бійців поранили, двох — ліквідували.
За даними Генштабу ЗСУ, за добу українські військові відбили 10 атак на Бахмутському напрямку. Попередньої доби — на цьому напрямку українська армія відбила 20 атак, зокрема, у Часовому Ярі. За дві доби, армія РФ обстрілювала Часів Яр з авіації, артилерії та мінометів.
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