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Сили оборони не допустили входження російських військ у Часів Яр — Федоренко
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Сили оборони не допустили входження російських військ у Часів Яр — Федоренко

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Часів Яр, Донецька область, українська артилерія
Українські артилеристи у Часів Ярі на Донеччині . Часів Яр, 6 березня 2023. Фото: AP Photo/Libkos

Сили оборони не допустили входження російських військ у Часів Яр, що у Донецькій області.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Ситуація на напрямку складна. Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр відбив черговий наступ російських військових в районі Часового Яру", — уточнив Федоренко.

За словами Федоренка, підрозділ побив рекорд – за одну добу вщент знищено 10 одиниць російської техніки:

  • п'ять бойових машин десанту;
  • чотири бойові машини піхоти;
  • один Баггі;
  • трьох російських бійців поранили, двох — ліквідували.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу українські військові відбили 10 атак на Бахмутському напрямку. Попередньої доби — на цьому напрямку українська армія відбила 20 атак, зокрема, у Часовому Ярі. За дві доби, армія РФ обстрілювала Часів Яр з авіації, артилерії та мінометів.

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