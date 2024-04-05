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Місцеві почали виїздити через масовані обстріли. У Часів Ярі на Донеччині зараз найнебезпечніша ситуація — начальник МВА
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Місцеві почали виїздити через масовані обстріли. У Часів Ярі на Донеччині зараз найнебезпечніша ситуація — начальник МВА

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Евакуація жителів Часового Яру, Донецька область
Евакуація жителів Часового Яру Донецької області. Евакуація жителів Часового Яру. Скріншот з відео Facebook/ДСНС Донеччини

У Часовоярській громаді Донецької області зараз найнебезпечніша ситуація. Сьогодні, 5 квітня, була евакуація з міста.

Про це в ефірі проєкту "Суспільне. Студія" розповів начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

"У Часовоярській громаді на Донеччині безпекова ситуація на піку своєї небезпеки останні місяці, тижні та дні. Зараз найскладніше. З кожним днем все складніше працювати та виконувати свої обов'язки та підтримувати місцевих жителів, які залишились у громаді. В громаді 775 людей, цифру треба корегувати, бо сьогодні евакуйовували людей. Російські військові руйнують те, що було більш-менш цілим", — уточнив Чаус.

За словами Сергій Чаус, люди почали виїздити самостійно через масовані обстріли.

Він додав, що в громаді працює лікарка, їй за 70 років.

"Вона має гарний досвід. В громаді є медичні сестри. Люди, які залишаються у громаді отримують базові процедури", — зазначив Чаус.

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