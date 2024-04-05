На Тернопільщині 87-річний чоловік передав військовим свій автомобіль УАЗ

Колишній директор Бучацького районного кінотеатру Іван Дяків передав військовим свій автомобіль УАЗ. Про це йдеться на сторінці громадської організації "Волонтери Бучаччини" у соцмережі.

"Кілька місяців тому Іван Дяків звернувся до ГО "Волонтери Бучаччини" з проханням допомогти передати його власний автомобіль на потреби ЗСУ. Іван Семенович, щиро побажав, щоб його старенький УАЗик допоміг знищити окупантів", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль для ЗСУ. Фото: ГО "Волонтери Бучаччини"

На сторінці громадської організації також написали, що після технічного обслуговування автомобіля, його доставили на один з напрямків роботи підрозділу зв'язківців.

Автомобіль для ЗСУ. Фото: ГО "Волонтери Бучаччини"

"Військовослужбовці висловлюють велику подяку нашому земляку за наданий автомобіль", — написали волонтери.