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На Тернопільщині 87-річний чоловік передав військовим свій автомобіль УАЗ
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На Тернопільщині 87-річний чоловік передав військовим свій автомобіль УАЗ

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87-річний чоловік передав військовим свій автомобіль УАЗ
87-річний чоловік передав військовим свій автомобіль УАЗ. Фото: ГО "Волонтери Бучаччини"

Колишній директор Бучацького районного кінотеатру Іван Дяків передав військовим свій автомобіль УАЗ. Про це йдеться на сторінці громадської організації "Волонтери Бучаччини" у соцмережі.

"Кілька місяців тому Іван Дяків звернувся до ГО "Волонтери Бучаччини" з проханням допомогти передати його власний автомобіль на потреби ЗСУ. Іван Семенович, щиро побажав, щоб його старенький УАЗик допоміг знищити окупантів", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль для ЗСУ
Автомобіль для ЗСУ. Фото: ГО "Волонтери Бучаччини"

На сторінці громадської організації також написали, що після технічного обслуговування автомобіля, його доставили на один з напрямків роботи підрозділу зв'язківців.

Автомобіль для ЗСУ
Автомобіль для ЗСУ. Фото: ГО "Волонтери Бучаччини"

"Військовослужбовці висловлюють велику подяку нашому земляку за наданий автомобіль", — написали волонтери.

87-річний Іван Дяків передав військовим свій автомобіль
87-річний Іван Дяків передав військовим свій автомобіль. Фото: ГО "Волонтери Бучаччини"

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