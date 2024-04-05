Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення з російським військом.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 5 квітня.

"Загалом, противник завдав 10 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районі населених пунктів Свеса Сумської області та Кругле Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Михальчина Слобода Чернігівської області; Стара Гута, Рожковичі, Ходине та Грабовське Сумської області.

На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де він намагався прорвати оборону. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них: Невське Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 10 атак у районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Іванівське Донецької області, де окупанти намагались покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Часів Яр, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 18 атак у районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де армія РФ за підтримки авіації намагалась вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Серед них: Новокалинове, Семенівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка Донецької області, де вони за підтримки авіації 10 разів намагались прорвати оборону. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар та Катеринівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів. Серед них: Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку протягом доби армія РФ за підтримки авіації здійснила 1 невдалу спробу атакувати позиції ЗСУ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Авіаційні удари фіксувалися в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я та Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 14 марних атак на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Також армія РФ завдала авіаційних ударів у районі населеного пункту Зміївка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них: Золота Балка, Токарівка, Інженерне, Тягинка Херсонської області та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 пункту управління БпЛА і 2 районах зосередження озброєння та військової техніки армії РФ.