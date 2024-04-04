ДСНС: через подвійні удари РФ загинув 91 рятувальник

Через подвійні удари російських військових протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинув 91 рятувальник, поранені — 348.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Серед загиблих, зокрема, три рятувальники, яких вбив повторний російський удар по Харкову вночі 4 квітня.

Раніше стало відомо, що вночі 4 квітня під час повторного удару "шахедами" по Харкову загинули троє водіїв ДСНС: двоє — на місці, один — у машині "швидкої допомоги".

Про це повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

За даними МВС, загинули 52-річний Владислав Логінов, 41-річний Володимир Матюшенко та 32-річний Сергій Байдалінов.

Що таке "подвійний удар"

Раніше поняття double tap вживалося насамперед у контексті стрілецької зброї — вперше майже сотню років тому його почала застосувати британська поліція. Йдеться про техніку стрільби, коли два постріли відбуваються один за одним — для збільшення точності. Останніми роками цей термін більш відомий щодо інших атак — артилерійських, ракетних чи авіаударів.

"Подвійний удар — це тип військового націлювання. Спочатку вражають військовий об’єкт, чи щось інше. Потім чекають на прибуття рятувальників і знову націлюються на цю ж територію. Ця стратегія спрямована на вбивство цивільних, тому вона є незаконною", — розповів Марк Гарласко, експерт правозахисної організації РАХ.

Раніше Гарласко був слідчим ООН і фіксував наслідки зокрема й подвійних ударів, яких сирійський режим Башара Асада та росіяни завдавали в Сирії. Це траплялося і до вступу у війну Росії у 2015-му, але після такі атаки почастішали, кажуть у Сирійському центрі правосуддя і підзвітності. За їхніми даними, з 2013-го до 2021-го сталося 58 таких подвійних ударів.

Марк Гарласко радить звертати увагу на тих, хто постраждав від атаки: якщо рятувальники, медики й інші фахівці, які не є військовими, значить, це є воєнним злочином:

"Ймовірно, причина того, що росіяни здійснюють ці незаконні атаки, полягає в тому, що вони знищують висококваліфікованих фахівців. Хтось має медичний досвід, пройшов медичну підготовку. Потрібен деякий час, щоб досягти такого рівня знань і навичок. І тому замінити їх складно. Очевидно, росіяни націлюються на цих людей, щоб гарантувати, що Україні буде ще важче, поки війна триває".