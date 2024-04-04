Внаслідок повторного удару російських "Шахедів" по Харкову вночі 4 квітня загинули троє працівників ДСНС. Ще один зазнав поранень.

Першими про це повідомили міський голова Ігор Терехов і керівник ОВА Олег Синєгубов.

"Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників! Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків", — написав Синєгубов.

О 02:50 Терехов додав, що також поранений рятувальник, а техніка ДСНС пошкоджена.

Пожежна машина після повторного удару РФ по Харкову, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Загиблі рятувальники внаслідок повторного удару по Харкову працювали водіями, сказав Суспільному міський голова Ігор Терехов. Були пошкоджені щонайменше три авто ДСНС, передає кореспондент Суспільного. Поруч одного з них — вирва від влучання.

Пожежа внаслідок удару РФ по Харкову, 22 березня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Троє водіїв ДСНС, які загинули внаслідок влучання "Шахедів" по Новобаварському району Харкові, першими прибули на місце влучання та брали безпосередню участь у рятувальній операції, розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. Двоє з них загинули на місці, ще один помер у машині "швидкої допомоги".

РФ цілеспрямовано бʼє по рятувальникам, особливо останнім часом Євген Василенко речник ДСНС Харківщини

"Коли рятувальники гасили пожежу та розбирали завали, росіяни завдали удару "Шахедом" по тому місцю, де вони перебували. Це досвідчені рятувальники, які гасили пожежі й рятували людей протягом двох років вторгнення", — зазначив Василенко.

Пожежна машина після повторного удару РФ по Харкову, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Поранений рятувальник стояв неподалік від епіцентру влучання. За словами речника ДСНС Харківщини, він перебуває у лікарні в стабільному стані.

Пожежа внаслідок удару РФ по Харкову, 22 березня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Пожежна машина після повторного удару РФ по Харкову, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня

Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.

Під час другої хвилі ударів по Харкову загинули троє рятувальників, які приїхали на місце перших влучань у Новобаварському районі. Також загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.

За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.

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