Внаслідок повторного удару російських "Шахедів" по Харкову вночі 4 квітня загинули троє працівників ДСНС. Ще один зазнав поранень.
Першими про це повідомили міський голова Ігор Терехов і керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників! Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків", — написав Синєгубов.
О 02:50 Терехов додав, що також поранений рятувальник, а техніка ДСНС пошкоджена.
Загиблі рятувальники внаслідок повторного удару по Харкову працювали водіями, сказав Суспільному міський голова Ігор Терехов. Були пошкоджені щонайменше три авто ДСНС, передає кореспондент Суспільного. Поруч одного з них — вирва від влучання.
Троє водіїв ДСНС, які загинули внаслідок влучання "Шахедів" по Новобаварському району Харкові, першими прибули на місце влучання та брали безпосередню участь у рятувальній операції, розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. Двоє з них загинули на місці, ще один помер у машині "швидкої допомоги".
"Коли рятувальники гасили пожежу та розбирали завали, росіяни завдали удару "Шахедом" по тому місцю, де вони перебували. Це досвідчені рятувальники, які гасили пожежі й рятували людей протягом двох років вторгнення", — зазначив Василенко.
Поранений рятувальник стояв неподалік від епіцентру влучання. За словами речника ДСНС Харківщини, він перебуває у лікарні в стабільному стані.
Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня
Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.
Під час другої хвилі ударів по Харкову загинули троє рятувальників, які приїхали на місце перших влучань у Новобаварському районі. Також загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.
За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.
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