Внаслідок чергової атаки РФ безпілотниками у Бериславі на Херсонщині є поранений

5 квітня 2024 року російські військові вдруге за день атакували з безпілотників Берислав Херсонської області.

Про це йдеться у Telegram обласної військової адміністрації.

Внаслідок російської атаки поранений 56-річний місцевий житель. Лікарі діагностували у травмованого мінно-вибухову травму, поранення грудної клітини, попереку та рук, а також перелом руки. Його у стан середньої тяжкості доправили до лікарні та надають необхідну медичну допомогу, повідомили в ОВА.

Раніше в ОВА повідомили, що армія РФ з безпілотника атакувала Берислав. Внаслідок детонації вибухівки поранені троє людей.

Також керівник МВА Мрочко повідомив, що зранку російські військові атакували житлові квартали Дніпровського району Херсона. Троє людей отримали поранення.

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