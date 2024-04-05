Російські військові з безпілотника атакували Берислав Херсонської області. Внаслідок детонації вибухівки поранені троє людей.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Повідомляється, що травмовані 84-річна жінка та двоє чоловіків, 59 та 56 років. Медики діагностували у них вибухові травми та уламкові поранення рук і ніг.
Людей шпиталізували, їм надають усю допомогу.
Зранку 5 квітня російські військові атакували житлові квартали Дніпровського району Херсона. Троє людей отримали поранення.
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