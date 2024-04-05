Військові РФ атакували Дніпровський район Херсона: є поранені

Зранку 5 квітня російські військові атакували житлові квартали Дніпровського району Херсона. Троє людей отримали поранення.

Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

За його інформацією, у 60-річного чоловіка діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, різану рану лівої скроневої ділянки. Він — у стані середньої тяжкості. Під час обстрілу він перебув у квартирі.

54-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Її стан лікарі також оцінюють як середньої тяжкості. Під час обстрілу херсонка була на вулиці. Обох людей доправили до лікарні.

Пізніше керівник МВА повідомив, що кількість поранених внаслідок ранкових російських ударів по Дніпровському району Херсона зросла до трьох. Травмована літня жінка. Їй надали медичну допомогу.

Як повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура, внаслідок ударів російської армії пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Тривають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими проти цивільного населення.

Раніше очільник ОВА повідомив, що вночі 4 квітня російські військові упродовж трьох годин обстрілювали Понятівку Херcонської області. Після атаки жителі села почали скаржитись на проблеми із зором та диханням.

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