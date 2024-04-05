На Тернопільщині у Заліщицькому обласному госпіталі погасили марку, присвячену 105-й річниці з дня народження Богдана Бандери. Він був молодшим братом провідника ОУН Степана Бандери. Про це повідомила модераторка заходу Наталія Чорна.

За її словами, марку з портретом Богдана Бандери "Укрпошта" видала лімітованим тиражем 84 марки на трьох аркушах.

Погасили марку, присвячену 105-річчю з дня народження Богдана Бандери. Фото: Наталія Чорна

Це вже четверта марка із серії, присвяченої родині Степана Бандери. Всього планують видати 12 марок з цієї серії, розповіла заступниця начальника першого поштового відділення Заліщиків Галина Місько.

Галина Місько. Фото: Наталія Чорна

Ініціатор створення серії марок – керуючий справами виконавчого апарату облради Олег Сиротюк. За його словами, на 2024 рік припадає не лише 105 річниця дня народження Богдана Бандери, але й 80 річниця його загибелі.

Олег Сиротюк. Фото: Наталія Чорна

"Мало хто знає, що з початком Другої світової війни Богдан Бандера, про якого ми сьогодні говоримо, брав участь у похідних групах Організації українських націоналістів, до якої вступив у 1939 році, у віці 20 років. Націоналістичний провід скерував його для роботи на землях Херсонщини та Миколаївщини. Вони вели цю боротьбу, будучи під німецькою окупацією, будучи під сталінської окупацією. За офіційними відомостями Богдан Бандера загинув від рук радянської армії у березні 1944 року", — розповідає Олег Сиротюк.

Погасили марку, присвячену 105-річчю з дня народження Богдана Бандери. Фото: Наталія Чорна

Крім марки, презентували конверт і значок, присвячені Богдану Бандері.