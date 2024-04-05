Вночі 6 квітня операції з картками "ПриватБанку" будуть на паузі

Державний "ПриватБанк" вночі 6 квітня з 00:05 і до 07:05 години ранку, тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови на офіційному сайті.

У банку пояснили, що пов'язано із плановими регламентними роботами процесингового центру для збільшення потужностей та безпеки обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", — йдеться у повідомленні.

Процесинговий центр "ПриватБанку" щогодини обробляє у середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.