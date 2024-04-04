Monobank запустив оновлену версію мобільного застосунку

Monobank змінює дизайн мобільного застосунку і запускає версію monobank 2.0. Це пов'язано із розширенням функціоналу і банківських продуктів.

Про це у Telegram повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

"На старті в нас була лише одна картка, тому дизайн задумувався саме під неї. А зараз у нас уже і різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах. Бо хочемо робити нові продукти. І, бо не звикли стояти на місці", — пояснив він.

За його словами, після редизайну у клієнта банку з'явилась можливість відкриття спільних виписок всіх карток.

"Просто свайпнувши вправо. І не треба кудись натискати, щоб переходити від картки до картки, бо все робиться свайпами. І ще багато деталей, які краще відчути, ніж про них читати. Ми вирішили, що буде правильніше дати користувачам вибір, коли саме оновлювати дизайн, тому в розділі "Ще" з'явилася відповідна кнопка", — сказав Гороховський.

Крім цього, версія monobank 2.0 надає користувачам можливість самостійно вибрати, коли саме запустити оновлений дизайн застосунку.

"Ми ж розуміємо, що будь-які зміни провокують вал критики. Тому потім можна перейти до старого дизайну за подібною ж кнопкою в "Ще". Але всі нові речі будемо надалі робити лише в новому дизайні", — додав співзасновник Monobank.

19 березня Гороховський повідомляв, що банк розширив можливості банок для зборів донатів, зокрема, додавши IBAN для долучення до зборів юросіб, збільшення кількості одночасних зборів для благодійних фондів та зберігання чужих банок.