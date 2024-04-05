Війська РФ обстріляли Дудчани на Херсонщині. Поранений чоловік

Російські військові 5 квітня 2024 року обстріляли село Дудчани Херсонської області. Є поранений.
Про це йдеться в Telegram обласної військової адміністрації.
За даними ОВА, під час російської атаки 47-річний місцевий житель перебував на вулиці.
"Травмованого чоловіка у стані середньої тяжкості ушпиталили. Медики діагностували у нього вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення хребта", — йдеться у повідомленні.
Раніше керівник МВА Мрочко повідомив, що зранку російські військові атакували житлові квартали Дніпровського району Херсона. Троє людей отримали поранення.
Також в ОВА повідомили, що армія РФ з безпілотника атакувала Берислав. Внаслідок детонації вибухівки поранені троє людей.
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