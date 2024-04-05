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Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому лейтенанту Тарасу Леню
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Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому лейтенанту Тарасу Леню

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Військовий Тарас Лень
Боєць Тарас Лень. Фото: Суспільне Тернопіль

На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України загиблому військовому, лейтенанту Тарасу Леню з Тернопільщини. Петицію зареєструвала мати бійця Надія Лень.

Про це Суспільному телефоном повідомив батько бійця Іван Лень.

Тарас народився в Тернополі, навчався в Тернопільській загальноосвітній школі №11.

Тарас Лень, Тернопіль, 5 квітня, 2024
Тарас Лень. Фото: facebook/Taras Len

Після закінчення 9 класів поступив у Коропецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

"Тарас закінчив музичну школу, грав на духових інструментах. Ми думали, що він піде по музичному напрямку, але він захотів у військовий. Після навчання він сам завіз документи у Львів і поступив в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Він не хотів говорити, що їде на війну в ООС. Син був хоробрим, сміливим, відданим захисником України", — розповіла мати бійця Надія Лень.

Боєць Тарас Лень, Тернопіль, 5 квітня, 2024
Військовий Тарас Лень. Фото: facebook/Taras Len

У 2021 році Тарас за розподілом потрапив до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

"Шість місяців відслужив в ООС, був біля населеного пункту Зайцеве. У 2022 році прийшов у відпустку і розпочалась війна. З початком повномасштабного вторгнення його підрозділ одним з перших виїхав на Київщину. Він з побратимами утримував Житомирську трасу від наступу російських військових, багато побратимів його тоді загинуло", — каже батько Іван Лень.

Боєць Тарас Лень з побратимом, Тернопіль, 5 квітня, 2024
Військовий з побратимом. Фото: facebook/Taras Len

Тарас загинув 11 березня 2022 року на Київщині, поблизу населеного пункту Варівськ від авіанальоту. Тіло військового виявили на Житомирщині у вересні 2022 року. Поховали бійця у Романовому селі. Військовому був 21 рік.

Під час похорону заступник начальника військового підрозділу, у якому служив Тарас Лень, Віктор Попелюк розповів про бійця.

"Тарас прийшов молодим офіцером зовсім недавно. Показав себе енергійним хлопчиною. Зовсім юний, подавав великі надії. 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення. Так сталося, що противник застосував авіацію і його група загинула майже у повному складі. Це сталося в березні, але, оскільки були бойові дії в тому районі, то пізніше провели ексгумацію, ДНК-експертизу останків, і він був ідентифікований. Тобто, зі списків безвісти пропалих він перейшов у списки загиблих".

Чоловіка посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня (посмертно). Почесний громадянин міста Тернополя (посмертно).

Петицію зареєстрували 1 квітня 2024 року. Станом на сьогодні, 5 квітня 2024 року, вона набрала 5 158 голосів з 25 000 необхідних.

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