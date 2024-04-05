Політвʼязня Олега Приходька не випускають із ШІЗО — донька

Кримського політв'язня Олега Приходька, якого засудили до 9,5 років позбавлення волі, понад місяць утримують у ШІЗО. Крім того, бранець Кремля постійно хворіє, не отримує листи від рідних, а також йому відмовляють в медичній допомозі.

Про це донька політвʼязня Наталія Швецова розповіла Суспільному Крим.

"Після того, як йому додали ще 4 роки, його з Краснодара СІЗО №1 перевезли в ІК-2 Краснодарського краю. Після цього його просто не випускають із ШІЗО. Ось вже з березня місяця він сидить тільки в ШІЗО. Листи від нього не приходять і він їх не отримує. Там нелюдські умови, він постійно хворіє, у нього бронхіт. Там не надають жодної медичної допомоги абсолютно. Посилки теж йому не віддають. Ми бандероль відправляли, але з незрозумілих причин вона нам повернулася", — зазначила вона.

Донька політвʼязня також зазначила, що залишити Приходько в ШІЗО — наказ "згори", а співробітники російської колонії відкрито йому про це кажуть.

Зокрема, одна з причин через що його не переводять в загальну камеру — порушення режиму.

"Порушення режиму в нього було. Уявіть собі, коли людина похилого віку, ноги набряклі по коліно. Сісти навіть не можна. Він присів і голову на стілець поклав, заснув. Знову в ШІЗО. Просто знущаються як можуть. Каже, що не вийде вже. Я написала сьогодні заяву про допомогу з прав людини. Може хоч якось допоможуть", — підсумувала Наталія.

Що відомо про Олега Приходька 65-річного активіста і українського патріота, жителя селища Оріхове Сакського району Криму Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Його дочка Наталія раніше розповідала Суспільному Крим про сфабриковані справи щодо кримського активіста, проукраїнську позицію, тортури та складнощі зі здоровʼям, які наразі має кримський активіст. У березні 2021 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс йому вирок у вигляді 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Він відбуває покарання у Володимирському централі, який має славу місця тортур ув’язнених. Українського активіста окупанти звинувачують по ст.30 ч.1 і ч.1 статті 205 («Приготування до вчинення терористичного акту»), ч.1 статті 222 («Придбання і зберігання вибухових речовин») та ч.1 статті 223-1 («Виготовлення вибухових речовин») КК РФ. 19 лютого 2022 року його етапували з Владимира у невідомому напрямку. 17 січня 2023 року Ворошиловський райсуд Ростова-на-Дону збільшив термін ув'язнення для Олега Приходька на місяць, визнавши його винним у нібито неповазі до суду. Під час судового процесу він нібито ображав свідків обвинувачення, зокрема, співробітників ФСБ. 28 квітня проти нього порушено нову кримінальну справу і політв'язень залишився без адвоката.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook