НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Мого батька хочуть згноїти в ШІЗО": донька політвʼязня Приходько отримала повідомлення від батька
КРИМКримські політв’язніОкупаційні судиОКУПАЦІЯРегіони

"Мого батька хочуть згноїти в ШІЗО": донька політвʼязня Приходько отримала повідомлення від батька

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Олег Приходько
Кримський політвʼязень Олег Приходько. Фото: Ґрати

Кримського політв'язня Олега Приходька, якого засудили до 9,5 років позбавлення волі, утримують у ШІЗО. Донька бранця Кремля заявила, що співробітники колонії відкрито кажуть йому, що не випустять із ШІЗО доти, доки він не помре.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це Наталія Швецова повідомила Суспільному Крим.

"Мого тата хочуть згноїти в ШІЗО. Від тата надійшло повідомлення. Він сказав, що його не випустять із ШІЗО доти, доки він не помре", — зазначила донька політвʼязня.

Швецова також зазначила, що залишити Приходько в ШІЗО — наказ "згори", а співробітники російської колонії відкрито йому про це кажуть.

Що відомо про Олега Приходька

65-річного активіста і українського патріота, жителя селища Оріхове Сакського району Криму Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Його дочка Наталія раніше розповідала Суспільному Крим про сфабриковані справи щодо кримського активіста, проукраїнську позицію, тортури та складнощі зі здоровʼям, які наразі має кримський активіст.

У березні 2021 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс йому вирок у вигляді 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Він відбуває покарання у Володимирському централі, який має славу місця тортур ув’язнених.

Українського активіста окупанти звинувачують по ст.30 ч.1 і ч.1 статті 205 («Приготування до вчинення терористичного акту»), ч.1 статті 222 («Придбання і зберігання вибухових речовин») та ч.1 статті 223-1 («Виготовлення вибухових речовин») КК РФ.

19 лютого 2022 року його етапували з Владимира у невідомому напрямку.

17 січня 2023 року Ворошиловський райсуд Ростова-на-Дону збільшив термін ув'язнення для Олега Приходька на місяць, визнавши його винним у нібито неповазі до суду. Під час судового процесу він нібито ображав свідків обвинувачення, зокрема, співробітників ФСБ.

28 квітня проти нього порушено нову кримінальну справу і політв'язень залишився без адвоката.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Алла Вертінська
12 років тюрми загрожує кримській "волонтерці", яка збирає гроші для російських військових
Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч
Представники Туреччини ведуть переговори щодо звільнення кримських політв'язнів
партизани, катер "Грачонок", атеш
Партизани зафіксували в одній з бухт Севастополя катер спеціального призначення ЧФ РФ
російський корабель, Чорне море
Речник ВМС ЗСУ відреагував на заяву щодо появи нових кораблів ЧФ РФ у Криму
На початок