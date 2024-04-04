Що відомо про Олега Приходька

65-річного активіста і українського патріота, жителя селища Оріхове Сакського району Криму Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Його дочка Наталія раніше розповідала Суспільному Крим про сфабриковані справи щодо кримського активіста, проукраїнську позицію, тортури та складнощі зі здоровʼям, які наразі має кримський активіст.

У березні 2021 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс йому вирок у вигляді 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Він відбуває покарання у Володимирському централі, який має славу місця тортур ув’язнених.

Українського активіста окупанти звинувачують по ст.30 ч.1 і ч.1 статті 205 («Приготування до вчинення терористичного акту»), ч.1 статті 222 («Придбання і зберігання вибухових речовин») та ч.1 статті 223-1 («Виготовлення вибухових речовин») КК РФ.

19 лютого 2022 року його етапували з Владимира у невідомому напрямку.

17 січня 2023 року Ворошиловський райсуд Ростова-на-Дону збільшив термін ув'язнення для Олега Приходька на місяць, визнавши його винним у нібито неповазі до суду. Під час судового процесу він нібито ображав свідків обвинувачення, зокрема, співробітників ФСБ.

28 квітня проти нього порушено нову кримінальну справу і політв'язень залишився без адвоката.