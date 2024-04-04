Кримського політв'язня Олега Приходька, якого засудили до 9,5 років позбавлення волі, утримують у ШІЗО. Донька бранця Кремля заявила, що співробітники колонії відкрито кажуть йому, що не випустять із ШІЗО доти, доки він не помре.
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Про це Наталія Швецова повідомила Суспільному Крим.
"Мого тата хочуть згноїти в ШІЗО. Від тата надійшло повідомлення. Він сказав, що його не випустять із ШІЗО доти, доки він не помре", — зазначила донька політвʼязня.
Швецова також зазначила, що залишити Приходько в ШІЗО — наказ "згори", а співробітники російської колонії відкрито йому про це кажуть.
Що відомо про Олега Приходька
65-річного активіста і українського патріота, жителя селища Оріхове Сакського району Криму Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.
Його дочка Наталія раніше розповідала Суспільному Крим про сфабриковані справи щодо кримського активіста, проукраїнську позицію, тортури та складнощі зі здоровʼям, які наразі має кримський активіст.
У березні 2021 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс йому вирок у вигляді 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Він відбуває покарання у Володимирському централі, який має славу місця тортур ув’язнених.
Українського активіста окупанти звинувачують по ст.30 ч.1 і ч.1 статті 205 («Приготування до вчинення терористичного акту»), ч.1 статті 222 («Придбання і зберігання вибухових речовин») та ч.1 статті 223-1 («Виготовлення вибухових речовин») КК РФ.
19 лютого 2022 року його етапували з Владимира у невідомому напрямку.
17 січня 2023 року Ворошиловський райсуд Ростова-на-Дону збільшив термін ув'язнення для Олега Приходька на місяць, визнавши його винним у нібито неповазі до суду. Під час судового процесу він нібито ображав свідків обвинувачення, зокрема, співробітників ФСБ.
28 квітня проти нього порушено нову кримінальну справу і політв'язень залишився без адвоката.
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