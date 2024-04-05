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Колишнього працівника ДСНС Херсонської області засудили на 10 років за колабораціонізм
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Колишнього працівника ДСНС Херсонської області засудили на 10 років за колабораціонізм

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Жителя Херсонської області визнали винним за колабораційну діяльність. Його засудили до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна та позбавили звання полковника служби цивільного захисту.

Про це у Telegram повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Повідомляється, що під час окупації чоловік пішов на співпрацю з росіянами та агітував до цього інших працівників ДСНС України. Він очолив окупаційну "службу у справах ГО та НС Херсонської області".

На псевдопосаді чоловік незаконно передавав спеціальну техніку та спорядження окупантам, збирав інформацію про роботу рятувальних підрозділів області.

Раніше в СБУ повідомили, що оголосили підозру за кількома статтями ще 26 псевдоправоохоронцям "відділку міністерства внутрішніх справ РФ "Каховський". Шестеро з них обійняли "керівні посади", інші — працюють у підрозділах карного слідства на ТОТ Херсонщини.

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