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СБУ повідомила про підозру ще 26 окупаційним правоохоронцям "відділу МВС РФ "Каховський" на Херсонщині
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СБУ повідомила про підозру ще 26 окупаційним правоохоронцям "відділу МВС РФ "Каховський" на Херсонщині

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Служба безпеки України повідомила про підозру ще 26 окупаційним правоохоронцям "відділу МВС РФ "Каховський" лівобережжі Херсонської області.

Про це у Telegram повідомила СБУ.

Повідомляється, що шестеро підозрюваних обійняли "керівні посади". Інших призначили до підрозділів "слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини". На псевдопосадах вони беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів.

За даними слідства, фігуранти під керівництвом ФСБ намагались розганяти проукраїнські зібрання жителів Каховки. Під час таких "рейдів" російські військові викрадали людей та ув’язнювали їх до катівень на лівобережжі Херсонщини. Потерпілих піддавали жорстоким тортурам, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.

Також підозрювані вдиралися до будинків українських патріотів та викрадали приватне майно громадян, у тому числі гроші та автомобілі. Крім цього їх залучали до охорони "виборчкомів" під час фейкових псевдореферендумів на ТОТ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили псевдоправоохоронцям підозри за восьми статтями. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного підозрюваного до відповідальності за злочини проти українських громадян.

Раніше в прокуратурі повідомили, що за колабораціонізм судитимуть жительку Скадовського району на Херсонщині. За організацію роботи псевдооргана — "Благодатненської сільради" та підтримку дій держави-агресора їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Також правоохоронці завершили досудове розслідування та передали до суду справу стосовно окупаційної голови Чорнянки Каховського району Херсонської області. ЇЇ також підозрюють у колабораційній діяльності.

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