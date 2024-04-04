Суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Нової Збур’ївки на Херсонщині й позбавив його волі на 12 років з конфіскацією майна.

Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Також суд позбавив засудженого права обіймати посади в органах державної влади строком на 15 років, йдеться в повідомленні.

Чоловік у червні 2022 року пішов на співпрацю з окупантами та добровільно пішов служити до незаконного "Голопристанського райвідділу поліції" та виконував обов’язки, покладені на нього окупаційною владою. Цим сприяв функціонуванню незаконно створеного правоохоронного органу, повідомили в прокуратурі.

У пресслужбі відомства зазначили, що оскільки засуджений перебуває зараз на окуповані території, то строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Раніше в СБУ повідомили, що оголосили підозру за кількома статтями ще 26 псевдоправоохоронцям "відділку міністерства внутрішніх справ РФ "Каховський". Шестеро з них обійняли "керівні посади", інші — працюють у підрозділах карного слідства на ТОТ Херсонщини.

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