В Україні без електроенергії залишаються 480 населених пунктів — "Укренерго"

Станом на ранок 5 квітня в Україні знеструмлено 408 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що на Харківщині через технологічну аварію знеструмлено близько 550 тисяч споживачів, частково зупинена робота електротранспорту. Продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

"Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються в складних умовах та тривають цілодобово. В південному регіоні ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу повітряну лінію 330 кВ, пошкоджену при обстрілах", — йдеться у повідомленні.

Також виведено в плановий ремонт один енергоблок на атомній станції. Сонячна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ.

Імпорт електроенергії здійснюється здебільшого в ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Експорт електроенергії на сьогодні не заплановано.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що російські окупанти змінили тактику в намаганнях знищити українську енергетичну інфраструктуру.