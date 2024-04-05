У Міненерго оцінили ймовірність запровадження графіків для всієї України

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що відключення світла по всій території України наразі запроваджувати не будуть.

Про це посадовиця повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Поки що не мовиться про запровадження графіків для всієї держави. Але ми повинні розуміти, що не знаємо планів ворога і якими будуть подальші його атаки, наскільки вони будуть масштабними й успішними для них з, на жаль, наслідками для нас", — зазначила Гринчук.

За словами заступниці міністра, енергетики працюють практично цілодобово, аби розв'язувати ті проблемні питання, які існують.

"У першу чергу з системою передачі. Ворог атакує прицільно підстанції та об'єкти генерації також, але в основному системи передачі зараз під прицілом", — поінформувала посадовиця.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що російські окупанти змінили тактику в намаганнях знищити українську енергетичну інфраструктуру.