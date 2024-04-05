З Донеччини на Рівненщину прибуде третій евакуаційний потяг

На Рівненщині очікують прибуття третього евакуаційного поїзда з Донеччини. Переселенців вдруге прийматимуть громади Дубенського району.

Про це 5 квітня повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін у Telegram.

За його інформацією, двома попередніми потягами в область приїхали 96 переселенців. Третина евакуйованих — діти.

"Люди забезпечені соціальним і медичним супроводом. 71% з них вже підписали декларації із сімейними лікарями. Готуємося до нового прийому, людей знову прийматиме Дубенщина", — додав посадовець.

Загалом область має прийняти п'ять евакуаційних поїздів, для ВПО підготували 700 місць.

Сюжет Суспільне Рівне про прибуття першого евакуаційного поїзда з Донеччини на Рівненщину 24 березня.

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