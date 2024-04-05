ВАКС оголосив вирок у справі екснардепа Онищенка. Що відомо

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок народному депутату України VII скликання Олександру Онищенку та його фінансовому директору Олені Павленко.

Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Онищенка та інших фігурантів справи звинувачують у заволодінні державними коштами на суму понад 740 мільйонів гривень під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування".

Речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі Суспільному підтвердила, що йдеться саме про Олександра Онищенка та уточнила, що його заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а інших фігурантів справи — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

Що відомо про справу Онищенка

В Україні Онищенка звинувачують у створенні "незаконної газової схеми".

За даними НАБУ, ексдепутат зі спільниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через неіснуючі біржі. У результаті держава зазнала збитків на 1,613 мільярда гривень.

Онищенко виїхав з України в липні 2016 року і був оголошений у національний розшук в серпні того ж року.

У січні 2021 року США запровадили санкції проти восьми громадян України через спроби втручання у президентські вибори 2020 року. Зокрема, у санкційному списку опинилися позафракційний народний депутат Андрій Деркач, нардеп від фракції партії "Слуга народу" Олександр Дубінський, ексдепутат-втікач Олександр Онищенко та експрокурор Костянтин Кулик.

У жовтні Онищенко підтвердив Суспільному, що отримав російське громадянство, щоб виступати за збірну Росії у кінному спорті.

30 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд наклав арешт на конюшню в Німеччині, яка пов'язана з колишнім народним депутатом Олександром Онищенком.