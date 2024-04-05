НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ВАКС оголосив вирок у справі екснардепа Онищенка. Що відомо
ДЕПУТАТКОРУПЦІЯСудВАКССАППолітикаПодії

ВАКС оголосив вирок у справі екснардепа Онищенка. Що відомо

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вирок у справі Олександра Онищенка
Народні депутати Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Борислав Береза розвішують плакат "Онищенка під арешт" під час засідання парламенту в будівлі Верховної Ради України у Києві, 5 липня 2016 року. Косарєв Олександр / УНІАН

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок народному депутату України VII скликання Олександру Онищенку та його фінансовому директору Олені Павленко.

Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Онищенка та інших фігурантів справи звинувачують у заволодінні державними коштами на суму понад 740 мільйонів гривень під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування".

Речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі Суспільному підтвердила, що йдеться саме про Олександра Онищенка та уточнила, що його заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а інших фігурантів справи — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

Що відомо про справу Онищенка

В Україні Онищенка звинувачують у створенні "незаконної газової схеми".

За даними НАБУ, ексдепутат зі спільниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через неіснуючі біржі. У результаті держава зазнала збитків на 1,613 мільярда гривень.

Онищенко виїхав з України в липні 2016 року і був оголошений у національний розшук в серпні того ж року.

У січні 2021 року США запровадили санкції проти восьми громадян України через спроби втручання у президентські вибори 2020 року. Зокрема, у санкційному списку опинилися позафракційний народний депутат Андрій Деркач, нардеп від фракції партії "Слуга народу" Олександр Дубінський, ексдепутат-втікач Олександр Онищенко та експрокурор Костянтин Кулик.

У жовтні Онищенко підтвердив Суспільному, що отримав російське громадянство, щоб виступати за збірну Росії у кінному спорті.

30 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд наклав арешт на конюшню в Німеччині, яка пов'язана з колишнім народним депутатом Олександром Онищенком.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
ексдепутат Фастівської міськради
Ексдепутат "ОПЗЖ" з Київщини підтримував російську агресію в соцмережах — СБУ
У чому небезпека Telegram і чого його діяльність треба упорядкувати
У чому небезпека Telegram і чого його діяльність треба упорядкувати — роз'яснення нардепа
Депутат Запорізької обласної ради Віталій Боговін склав повноваження
Виїхав у Болгарію: Віталій Боговін достроково склав повноваження депутата Запорізької облради
Безугла
Безугла заявила, що її заяву на вихід з фракції "Слуга народу", не прийняли
На початок