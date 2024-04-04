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На Херсонщині 10 людей отруїлись продуктами горіння через пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу РФ
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На Херсонщині 10 людей отруїлись продуктами горіння через пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу РФ

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Вночі російські військові упродовж трьох годин обстрілювали Понятівку Херcонської області. Після атаки жителі села почали скаржитись на проблеми із зором та диханням.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, у Дар’ївській громаді через пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу, отруїлись продуктами горіння 10 людей.

Вони звернулись до лікарні, місцевим жителям надали медичну допомогу. Надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно.

Добою раніше армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівку, п'ять приватних будинків, газогін та господарська споруда. Одна людина загинула.

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