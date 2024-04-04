НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ обстріляла Каховку на Херсонщині: що відомо
ОбстрілиОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Армія РФ обстріляла Каховку на Херсонщині: що відомо

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ТОТ Херсонщини, Каховка, обстріл РФ
Херсонщина. Фото: Каховська міська територіальна громада/Facebook

4 квітня російські військові завдали ударів по тимчасово окупованій Каховці Херсонської області.

Про це Суспільному розповів Каховський міський голова, начальник Каховської міської військової адміністрації Віталій Немерець.

За його словами, сьогодні один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок.

"Люди не постраждали, але руйнації є. Останнім часом такі випадки почастішали. Є інформація, що це росіяни самі обстрілюють з іншого боку міста, тому що начебто незадоволені тим, як люди голосували на їх псевдовиборах і таким чином мстяться каховчанам", — говорить Немерець.

У дописі Каховської територіальної громади на сторінці Facebook написали, що внаслідок ударів зруйновані дах та декілька квартир. Водночас повідомляється, що снаряд не розірвався. Загиблих та поранених немає.

Добою раніше армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівку, п'ять приватних будинків, газогін та господарська споруда. Одна людина загинула.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
5 квітня у Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі пролунали вибухи. Що відомо
Херсонщина, обстріли
Війська РФ обстріляли Дудчани на Херсонщині. Поранений чоловік
Покровськ, Донецька область, офіс лікарів без кордонів, обстріл 5 квітня 2024 року
У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"
Ракети РФ С-300 над Харковом. 16 лютого 2023 року
Вибух у Харкові 5 квітня: по місту могли вдарити керованими авіабомбами
На початок