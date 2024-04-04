Армія РФ обстріляла Каховку на Херсонщині: що відомо

4 квітня російські військові завдали ударів по тимчасово окупованій Каховці Херсонської області.

Про це Суспільному розповів Каховський міський голова, начальник Каховської міської військової адміністрації Віталій Немерець.

За його словами, сьогодні один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок.

"Люди не постраждали, але руйнації є. Останнім часом такі випадки почастішали. Є інформація, що це росіяни самі обстрілюють з іншого боку міста, тому що начебто незадоволені тим, як люди голосували на їх псевдовиборах і таким чином мстяться каховчанам", — говорить Немерець.

У дописі Каховської територіальної громади на сторінці Facebook написали, що внаслідок ударів зруйновані дах та декілька квартир. Водночас повідомляється, що снаряд не розірвався. Загиблих та поранених немає.

Добою раніше армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівку, п'ять приватних будинків, газогін та господарська споруда. Одна людина загинула.

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