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Міжнародні партнери виділили понад 700 млн доларів на розмінування України у 2022-2027 роках
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Міжнародні партнери виділили понад 700 млн доларів на розмінування України у 2022-2027 роках

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Розмінування
Сапер іде слідом за роботизованою машиною для розмінування, Харківська область, 1 квітня 2024 року. УНІАН

Міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів США в еквіваленті.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що серед ключових донорів США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

"Завдяки спільній роботі можливим є повернення земель до продуктивного використання, захист населення від впливу вибухонебезпечних предметів та посилення системи протимінної діяльності в Україні", — йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення сталося 656 нещасних випадків, пов’язаних з мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів.У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

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