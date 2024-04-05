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Дві людини загинули та дев'ятеро поранені на Донеччині від обстрілів за добу: які міста атакувала РФ
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Дві людини загинули та дев'ятеро поранені на Донеччині від обстрілів за добу: які міста атакувала РФ

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Донецька область, пожежа через обстріл 4 квітня 2024 року
Пожежа внаслідок обстрілу Донеччини 4 квітня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Російські окупаційні війська 4 квітня обстріляли десять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілів за минулу добу двоє людей загинули та двоє дістали поранення у Нью-Йорку, ще п'ятеро жителів поранені у Покровську та двоє у Миколаївці й Новоолександрівці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини та начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Протягом минулої доби ворог завдав по регіону 1722 удари. По Нью-Йорку окупанти вдарили двома авіабомбами «КАБ-250» та артилерією — вбили двох людей, ще двох поранили. Пошкоджено 35 будинків, освітній заклад, підприємство", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, внаслідок артилерійського обстрілу травмована людина в Миколаївці, пошкоджені 4 приватних оселі, ще одна поранена людина у Новоолександрівці. Також з реактивної артилерії російські війська обстріляли Новобахмутівку, де пошкодили 8 приватних будинків, розповіли у відомстві.

"Крім того, сьогодні близько третьої години ночі Росія здійснила два ракетних обстріли Покровська. Поранено 5 мирних жителів, серед них — дитина 14 років. Руйнувань зазнали 10 приватних осель, дві адмінбудівлі, 6 торгових павільйонів", — розказали у поліції.

Які населені пункти опинились під обстрілами 4 квітня:

  • Костянтинівка,
  • Лиман,
  • Гостре,
  • Нью-Йорк,
  • Очеретине,
  • Галицинівка,
  • Миколаївка,
  • Новобахмутівка,
  • Новоолександрівка,
  • Предтечине.

Чим стріляло військо РФ:

  • авіабомбами "КАБ-250",
  • ЗРК "Стріла-10",
  • ракетами,
  • реактивною артилерією.

Руйнувань зазнали:

  • 51 житловий будинок,
  • школи,
  • заклад культури,
  • адмінбудівлі,
  • критична інфраструктура.
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