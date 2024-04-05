Російські окупаційні війська 4 квітня обстріляли десять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілів за минулу добу двоє людей загинули та двоє дістали поранення у Нью-Йорку, ще п'ятеро жителів поранені у Покровську та двоє у Миколаївці й Новоолександрівці.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини та начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Протягом минулої доби ворог завдав по регіону 1722 удари. По Нью-Йорку окупанти вдарили двома авіабомбами «КАБ-250» та артилерією — вбили двох людей, ще двох поранили. Пошкоджено 35 будинків, освітній заклад, підприємство", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, внаслідок артилерійського обстрілу травмована людина в Миколаївці, пошкоджені 4 приватних оселі, ще одна поранена людина у Новоолександрівці. Також з реактивної артилерії російські війська обстріляли Новобахмутівку, де пошкодили 8 приватних будинків, розповіли у відомстві.
"Крім того, сьогодні близько третьої години ночі Росія здійснила два ракетних обстріли Покровська. Поранено 5 мирних жителів, серед них — дитина 14 років. Руйнувань зазнали 10 приватних осель, дві адмінбудівлі, 6 торгових павільйонів", — розказали у поліції.
Які населені пункти опинились під обстрілами 4 квітня:
- Костянтинівка,
- Лиман,
- Гостре,
- Нью-Йорк,
- Очеретине,
- Галицинівка,
- Миколаївка,
- Новобахмутівка,
- Новоолександрівка,
- Предтечине.
Чим стріляло військо РФ:
- авіабомбами "КАБ-250",
- ЗРК "Стріла-10",
- ракетами,
- реактивною артилерією.
Руйнувань зазнали:
- 51 житловий будинок,
- школи,
- заклад культури,
- адмінбудівлі,
- критична інфраструктура.
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