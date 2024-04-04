О 06:30 4 квітня російські військові обстріляли село Миколаївка Костянтинівської громади Донецької області. Поранена одна людина.
Про це повідомили у Костянтинівській МВА.
"Пошкоджені житлові будинки. Інформація з приводу обстрілу уточнюється", — розповіли у міській військовій адміністрації.
Протягом доби, за даними МВА, під обстрілами у громаді також перебували:
- Олександро-Шультине,
- Диліївка,
- Ступочки,
- Біла Гора,
- Неліпівка,
- Миколаївка,
- Подільське.
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