Союзники розуміють терміновість надання Україні військової допомоги тому перевірять, що вони ще можуть зробити невідкладно, щоб поставити Україні засоби ППО, зокрема системи Patriot.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.

За його словами, ситуація на полі бою залишається серйозною і Україна потребує більше систем ППО, більше боєприпасів та більше допомоги.

"Я вітаю те, що союзники продовжують робити нові оголошення (допомоги — ред.). за останні дні це включає майже 600 мільйонів євро від Німеччини на чеську ініціативу із закупівлі снарядів, 10 тисяч дронів від Британії, більше ракет та бронетехніки від Франції, і лише вчора новий пакет допомоги від Фінляндії на 188 мільйонів євро. Але ми маємо робити ще більше", — сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що партнери мають поставити свою підтримку України на міцнішу та тривалішу основу. Він зазначив, що вчора союзники домовилися просуватися у плануванні ще більшої ролі НАТО у координації необхідної військової підтримки та навчань для України. Ця робота продовжиться в найближчі тижні.

"Союзники розуміють терміновість. Вони розуміють терміновість, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону. тепер союзники повернуться і проаналізують свої запаси та шляхи, як вона можуть передати Україні більше систем, зокрема Patriot. А також переконатися в тому, що системи, які вже є в Україні, мають достатньо боєприпасів та запчастин, щоб вони могли працювати належним чином", — сказав він.

Генсек зазначив, що декілька союзників пообіцяли докласти зусиль, щоб знайти, чи можуть вони надіслати більше.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з генсеком НАТО і наголосив на нагальній необхідності надання Україні більшої кількості батарей Patriot "для захисту наших людей, енергетичної системи та економіки від російського терору".

Він також подякував Столтенбергу за його готовність сприяти посиленню протиповітряної оборони України.

Перед засіданням Ради Україна — НАТО Кулеба заявив, що його головним меседжем на заході на рівні голів МЗС стануть комплекси Patriot.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що США ще не передавало Україні системи Patriot — це робили інші країни. 5-7 цих ППО-систем від Сполучених Штатів могли б розблокувати небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.