З 15 квітня у Чернівцях можуть знову вимикати вуличне освітлення під час комендантської години. Це пояснюють зростанням вартості електроенергії.

Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету, який опублікували на сайті міськради.

Згідно з проєктом рішення, через "зростання вартості розподілу та постачання електрики та додаткове фінансове навантаження на міський бюджет", на території громади планують ввести спеціальний режим роботи під час комендантської години.

Зокрема, у пресслужбі міськради повідомили Суспільному, що до кінця року додаткова потреба у фінансуванні комунального підприємства "Міськсвітло" становить орієнтовно 12 мільйонів гривень.

Через це, з 15 квітня можуть знову вимикати вуличне освітлення з 00:00 до 04:00. Проєкт рішення мають розглянути на виконкомі 9 квітня.

Що відомо про світломаскувальний режим на Буковині

Торік у червні на території області скасували світломаскувальний режим під час комендантської години, бо вважають його недоцільним на заході України. Про це в коментарі Суспільному сказав секретар Ради оборони області Юрій Грегоряк.

"Протягом 15 місяців повномасштабної війни стала зрозумілою тактика застосування ворогом повітряної зброї в містах України. На заході переважає застосування зброї великої дальності безпілотних авіаційних комплексів. Їхня навігаційна система працює по заданих координатах", — розповідав Грегоряк.

За його словами, в області використання російськими військовими тактичної або армійської зброї є малоймовірною. Тому немає доцільності вимикати світло на вулицях і у помешканнях у комендантську годину.

Також темрява шкодить безпеці на вулицях, каже Грегоряк. Водночас увімкнене вуличне освітлення може допомогти правоохоронцям на патрулюваннях, під час охорони соціальних об'єктів, а також сприяє виявленню підозрілих людей.

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