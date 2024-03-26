У Хотинській громаді Чернівецької області вночі вимикатимуть вуличне освітлення. Так хочуть зменшити навантаження на енергосистему та заощадити електрику.

Про це повідомив Хотинський міський голова Андрій Дранчук у Facebook.

Освітлення на вулиці вимикатимуть після 21:00.

"Через масовану ракетну атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури, з метою зменшення навантаження на енергосистему та враховуючи рекомендації президента, вживаємо заходи із заощадження електрики", – повідомляє Дранчук.

Підприємцям та жителям громади також рекомендують обмежити споживання електрики у години пікового навантаження: з 17:00 до 22:00 ввечері та з 8:00 до 11:00 вранці.

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