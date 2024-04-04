У Фінляндії схвалили рішення залишити закритими пункти пропуску на кордоні з Росією й після 14 квітня.

Про це поінформували на сайті фінського уряду.

Як зазначається, конкретного терміну закриття КПП немає — воно триватиме "до подальших повідомлень, але не довше, ніж це необхідно".

Водночас з 15 квітня пункти перетину кордону Хапасаарі, порт Нуйямаа та водний шлях Сантіо будуть закриті для руху прогулянкових катерів.

В уряді пояснили, що так готуються до того, що використання РФ міграції як засобу тиску на безпеку Фінляндії може поширитися і на водний транспорт.

"Фінська влада розглядає це як довгострокову ситуацію. Цієї весни ми не побачили абсолютно нічого, що дозволило б зробити висновок про суттєві зміни ситуації. Крім того, з весною збільшуються можливості підвищення тиску", — заявила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

Водночас посадовиця додала, що "поблизу кордону з російської сторони перебувають сотні, а можливо, і тисячі людей, які можуть бути використані проти Фінляндії".

3 лютого прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що східний кордон країни залишатиметься закритим. При цьому уряд зараз готує заходи проти будь-якого нелегального проникнення з боку РФ.

6 листопада 2023 року Фінляндія вперше закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ через зростання кількості прохачів притулку. Потім закриття продовжували ще кілька разів.