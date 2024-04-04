Румунія закликає до "амбітних дій" щодо членства України в НАТО на саміті у США

Країни-члени НАТО повинні перейти до амбітних дій у питанні підтримки України на Вашингтонському саміті Альянсу у липні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініцу Одобеску. Twitter.

Під час засідання Ради Україна-НАТО 4 квітня вона наголосила на "гострій потребі" збереження підтримки євроатлантичного шляху України.

"Наголосила на критичній необхідності підтримувати стійку підтримку євроатлантичного шляху України. Вашингтонський саміт дає вирішальну можливість для амбітних дій у цьому напрямку. Ми твердо налаштовані надавати підтримку для України стільки, скільки буде потрібно", — написала Одобеску у Twitter.

Перспективи вступу України в НАТО

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація повернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".