Міський голова Львова Андрій Садовий та шестеро його заступників подали щорічні декларації за 2023 рік.

Що задекларували чиновники, читайте у матеріалі Суспільного.

Міський голова Львова Андрій Садовий

Андрій Садовий. Фото: Суспільне Львів

Міський голова Львова Андрій Садовий, його дружина Катерина Садова та старший син Іван-Павло разом за 2023 рік заробили три мільйони 400 тис. грн. (У 2022 році Андрій Садовий та його дружина задекларували понад три млн 233 тис. 987 грн доходів).

Андрій Садовий отримував зарплату тільки у Львівській міській раді, яка склала за 2023 рік 829 427 грн (у 2022 — 813 тис. 309 грн). Його дружина у приватному акціонерному товаристві "Телерадіокомпанія Люкс" заробила 2 млн 359 732, як на основному місці праці (у 2022 році — 2 млн 341 тис. 985 грн) та 81 тис. 660 грн за сумісництвом (у 2022 році — 78 тис. 663 грн).

Окрім того, міський голова Львова до прибутків родини вніс пенсію тещі, Марії Кіт, яка склала у 2023 році 43 тис. 287 грн (у 2022 році жінці виплатили 35 тис. 653 грн пенсії)

Також Катерина Кіт-Садова у 2023 році отримала дивіденди від ПАТ "Телерадіокомпанія Люкс" у сумі сім мільйонів 678 тис. 379 грн.

Дружина міського голови Львова тримає у готівці 42 тис. доларів та 630 тис. гривень. (У 2022 році було 28 тис. доларів та 430 тис. гривень). А на банківських рахунках – понад 107 тис. гривень (у 2022 році було 6 682 грн).

Андрій Садовий на рахунку має 31 тис. 876 грн (у 2022 році було 5 922 грн).

Також у декларації за 2023 рік вказані гроші, які тримають на банківських рахунках члени родини Садових. Теща, Марія Кіт, відклала собі 13 тис. 516 грн (у 2022 році було 154 830 грн), син Іван-Павло – 41 тис. 759 грн (у 2022 році було 7 849 грн), син Тадей-Лука – 1 211 грн (у 2022 році було 3 295 грн), син Михайло – понад 11 тисяч гривень (у 2022 році мав 43 грн), син Антоній – 364 грн (у 2022 році було 226 грн) та син Йосиф – 39 грн (у 2022 році мав 3 202 грн).

Дружина міського голови Львова має два автомобілі — Skoda Kodiaq 2017 року та Mersedes-Benz 2021 року. Їй належать три земельні ділянки у Львові площею 702 м², 43 м² та 301 м². А також будинок площею 660 м².

У 2023 році родина Садових не купувала ані нерухомості, ані автомобілів.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко

Андрій Москаленко. Фото: Андрій Москаленко / Facebook

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко разом з дружиною заробили один млн 550 тис. 423 грн (у 2022 році їхній сукупний дохід склав один млн 390 тис. 234 грн).

З них заробітна плата Андрія Москаленка – один млн 126 тис. 142 грн (у 2022 році — понад 986 тисяч грн). А його дружини, Катерини, котра також працює у Львівській міській раді у департаменті Адміністрація міського голови, — 424 тис. 281 грн (у 2022 році — понад 404 тис. грн).

Андрій Москаленко також має частки у двох квартирах у Львові, разом зі своїм батьком та братом. Та право на користування батьківським авто Volkswagen Passat 2015 року випуску.

А його дружина є власницею гаража. Спільного майна подружжя не задекларувало.

Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач

Любомир Зубач. Фото: Любомир Зубач / Facebook

У 2023 році заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач разом з дружиною Мар’яною Ходак заробили один млн 640 тис. 592 грн (у 2022 році — один млн 428 тис. гривень.)

З них заробітна плата Любомира Зубача склала один млн 86 тис. 433 грн (у 2022 — 980 тис. 814 грн). А його дружини, яка також працює у Львівській міській раді в управлінні комунальної власності департаменту економічного розвитку, — 554 тис. 159 грн (у 2022 році — 447 тис. 236 грн)

Також шляхом вкладів у чотирьох різних банках чиновник отримав 11 тис. 725 грн відсотків (у 2022 — 23 тис. 929 грн відсотків). Мар’яні Ходак тільки один банк виплатив 155 грн відсотків (у 2022 — 1 823 грн).

У 2023 році Любомир Зубач не отримував подарунків та нічого не продавав. У 2022 він продав рухоме майно за 280 тис. гривень та отримав у подарунок від Віри Григорівни Зубач один млн 326 тис. 740 грн.

Натомість його дружина у 2023 році придбала у селі Деревач Солонківської територіальної громади Львівської області земельну ділянку площею 578 м² вартістю 76 тис. грн.

На банківських рахунках чиновник тримає понад 337 тис. гривень (у 2022 році було майже 475 тис. грн та 278 євро). А його дружина – понад 145 тис. гривень та 32 тис. доларів (у 2022 році було 146 тис. гривень та понад 31 тис. доларів). У готівці Любомир Зубач тримає 400 тис. грн (у 2022 році було 280 тис. гривень) та 35 тис. доларів (у 2022 році було 25 тисяч доларів). Мар’яна Ходак має 7 тисяч доларів готівкою (у 2022 році було 5 тисяч готівкових коштів.)

Любомир Зубач має два авто – Citroen C4 SX 1.6l 2008 року випуску та MAZDA CX-5 2019 року випуску.

Чиновник міськради володіє однією земельною ділянкою площею 546 м² у Львові. А його дружина – трьома, загальною площею 1 414 м²

Також Любомир Зубач у 2022 році купив у Львові квартиру площею 76,2 м² за один млн 960 тис. 990 м². Та володіє часткою у квартирі батьків.

Заступник міського голови з питань міжнародної співпраці Сергій Кіраль

Сергій Кіраль. Фото: Бізнес-омбудсмен Львова / Facebook

Заступник міського голови Львівської міської ради з питань міжнародної співпраці Сергій Кіраль отримав один млн 54 тис. 448 грн зарплати (у 2022 році — 948 тис. 164 грн зарплати), 2 328 грн кешбеку від Універсал банку (у 2022 році — 1689 грн додаткового блага від двох юридичних осіб) та 690 грн відсотків від вкладу в банку (у 2022 році — 995 грн відсотків від вкладів у банках). Також він має банківський кредит з 2021 року, з якого ще повинен виплатити 286 тис. 819. А на 31 грудня 2023 року має заборгованість по кредитному ліміту у сумі 179 тис. 795 грн.

Його дружина, Наталія Обозненко, працює в Українському католицькому університеті, де їй заплатили понад 354 тис. грн заробітної плати (у 2022 році – понад 324 тис.). Також вона, як підприємець, заробила 373 тис. 600 грн (у 2022 році — 517 тис. 189 грн.). І задекларувала ще одне основне місце праці — Громадська Організація Спільнота Бізнес-Школа УКУ – де заробила 264 тис. грн. А також банк виплатив їй 690 грн відсотків від вкладу.

Як і у 2022 році, дружина Сергія Кіраля тримає у готівці 10 тис. доларів.

Наталія Обозненко у 2013 році придбала квартиру у Ялті. А у Львові разом з чоловіком вони мають квартиру площею 116 м², яку придбали у 2014 році.

Має Сергій Кіраль авто Volkswagen Passat, яке придбав у 2007 році.

Заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич

Заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич. Фото: Ірина Кулинич / Facebook

Заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич у 2023 році отримала понад один млн 300 тис. грн. (у 2022 році — майже мільйон гривень). З них – понад один млн заробітної плати у міськраді та понад 234 тис. пенсії ( у 2022 році — понад 761 тис. гривень зарплати у міській раді та понад 231 тис. грн пенсії). У готівці вона тримає 86 тис. грн, 14 тис. 500 доларів США та 17 400 євро (у 2022 році було 94 тис. гривень, 14 тис. 500 доларів та 7 400 євро). На пенсійній банківський картці вона тримає понад 25 тис. гривень (у 2022 році на банківських рахунках було 57 тис. заробітної плати та понад 20 тис. пенсії).

Її чоловік, також пенсіонер, який ще працює, заробив понад 141 тис. грн. та отримав 69 тис. грн. пенсії (у 2022 році — 155 тис. грн заробітної плати та 62 654 грн пенсії). Також за продаж нерухомого майна він отримав дохід у 573 тис. грн..

Має також 21 тис. грн готівкових коштів (у 2022 році було 30 тис готівки).

Ірина Кулинич має частки у двох квартирах у Львові та Івано-Франківську. А її чоловік з 2022 року заволодів будинком площею у 213 м² в Івано-Франківську. Також він їздить на двох авто – ЗАЗ 1998 року випуску та CITROEN C4 PICASSO 2015 року випуску.

В.о. заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Орест Тимчишин

Орест Тимчишин. Суспільне Львів

В.о. заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Орест Тимчишин у 2023 році заробив один млн 244 тис. 881 грн (у 2022 році, коли працював у Личаківській районній адміністрації Львівської міської ради, його зарплата склала 636 тис. 592 грн). Його дружина, Наталія, працюючи у ЛМКП "Львівводоканал", отримала 623 тис. 670 грн заробітної плати (у 2022 році — 564 тис. грн.), тисячу гривень матеріальної допомоги (у 2022 році – майже тисяча гривень) та 2 тис. 847 грн відсотків від банківського вкладу ( у 2022 році — 3 тис. 863 грн).

Також чиновник задекларував стипендію своєї доньки Софії, яка навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Стипендія за 2023 рік склала понад 23 тисячі гривень (у 2022 році була 12 тисяч грн).

Орест Тимчишин тримає у готівці 500 тисяч гривень та 27 тисяч доларів США. Ця сума за рік не змінилася. А на банківських рахунках – понад 200 тис. гривень (у 2022 році було майже 75 тис. гривень).

Його дружина, Наталія, як і торік, тримає понад 25 тис. доларів США та 200 тис. гривень готівки. На банківських рахунках вона має понад 74 тис. грн (у 2022 році було 108 тис. грн).

Їхня донька, Софія, у банку має понад 11 тис. грн (у 2022 році було понад 8 тис. грн).

Родина Тимчишиних володіє квартирою у Львові площею 80 м². А також чиновник одноосібно володіє квартирою площею понад 15 м² у Львові та будинком у селі Лопушна на Львівщині площею 39 м². Йому ж належать шість земельних ділянок у селі Лопушна загальною площею понад сорок тисяч м². А його дружині у цьому ж селі – земельна ділянка площею 20 м².

Орест Тимчишин їздить на авто SUBARU FORESTER 2014 року випуску, яке придбав у 2019 році. А його дружина на NISSAN NOTE 2007 року випуску.

Керуюча стравами виконавчого комітету Наталія Алєксєєва

Наталія Алєксєєва. Фото: Наталія Алєксєєва / Facebook

Керуюча справами виконкому Львівської міської ради Наталія Алєксєєва задекларувала за 2023 рік 961 тис. грн. зарплати (за 2022 рік — 960 тис. 360 грн зарплати). Також вона задекларувала дохід чоловіка від заняття підприємницькою діяльністю 3 млн 210 тис. 675 грн. Свій дохід за час служби в ЗСУ він не оприлюднив. Проте вказав, що має 10 тис. грн грошових активів.

Чиновниця має у власності квартиру площею 70 м², яку набула ще у 2010 році. Її чоловік має частку у іншій квартирі. Також йому належать авто VOLKSWAGEN TOURAN 2016 року випуску та мотоцикл Triumph BONNEVILLE T120 2019 року випуску.