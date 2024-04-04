НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Новий заступник голови Рівненської ОДА. Олександр Терещенко розповів, над чим працюватиме
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Новий заступник голови Рівненської ОДА. Олександр Терещенко розповів, над чим працюватиме

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Олександр Терещенко — новий заступник голови ОВА з питань цифровізації
Олександр Терещенко — новий заступник голови ОВА з питань цифровізації. Фото: Facebook Олександра Терещенка

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль 3 квітня призначив нового заступника з питань цифровізації. Ним став Олександр Терещенко, який раніше очолював Тернопільський інформаційно-аналітичний центр, повідомили в ОВА.

Олександр Терещенко розповів Суспільному про поставлені завдання на новій посаді.

Розпорядження про його призначення начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль підписав 3 квітня.

"Основні завдання, які поставив перед новим заступником: наближення адмінпослуг для людей за допомогою цифрових інструментів, збільшення доступності до мережі Інтернет, покращення цифрової освіти, створення систем відцифрування даних", — зазначив Олександр Коваль.

З лютого 2024 року Олександр Терещенко працював радником голови Рівненської ОВА. До цього він очолював Тернопільський інформаційно-аналітичний центр, був заступником керівника "Регіонального інформаційного комп’ютерного центру".

"Пріоритетні завдання — цифровізація, цифрова трансформація або ж диджиталізація. Певен, що зараз це можна назвати різними словами та сенс все ж один. Моя мета — це покращення життя жителів області за допомогою цифри. На сьогодні практично не залишилось сфери, яку неможливо покращити з допомогою цифрових рішень", — зазначив новий заступник.

За його даними, основні завдання на посаді заступника голови ОДА з питань цифровізації:

  • формування команди цифрових лідерів в ОВА, її структурних підрозділах та громадах області;
  • створення систем відцифрування даних, переведення паперових реєстрів та документообігів у цифровий формат, робота з відкритими даними;
  • надання послуг для мешканців області за допомогою цифрових інструментів, підсилення та збільшення мережі надання послуг в області;
  • збільшення доступності до інтернету в різних населених пунктах;
  • залучення мешканців області до цифрової освіти.

Що відомо про Олександра Терещенка

Про себе новий заступник голови Рівненської ОДА розповів, що з 2014 року був радником голови Рівненської облради з питань інформатизації.

У 2014-2021 роках — заступник директора "Регіонального інформаційно-комп’ютерного центру".

"Працював у напрямку розвитку цифрової інфраструктури області. Брав участь у розробці та реалізації обласних програм інформатизації", — повідомив Терещенко.

У 2021 році його призначили на посаду директора "Тернопільського інформаційно-аналітичного центру", розробляв та реалізовував програму "Цифрова Тернопільщина".

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Платіжки за комунальні послуги
Швидше і зручніше: киянам нагадують про можливість відмовитись від паперових рахунків за комунальні послуги
Міністерство оборони України
Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного — Міноборони
У Києво-Печерській Лаврі створили 3D-модель Дальніх і Ближніх підземних печер
У Києво-Печерській Лаврі створили 3D-модель підземних печер
Повістки
Надсилати повістки через Е-кабінет військовозобов'язаного наразі не планується — Міноборони
На початок