Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль 3 квітня призначив нового заступника з питань цифровізації. Ним став Олександр Терещенко, який раніше очолював Тернопільський інформаційно-аналітичний центр, повідомили в ОВА.

Олександр Терещенко розповів Суспільному про поставлені завдання на новій посаді.

Розпорядження про його призначення начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль підписав 3 квітня.

"Основні завдання, які поставив перед новим заступником: наближення адмінпослуг для людей за допомогою цифрових інструментів, збільшення доступності до мережі Інтернет, покращення цифрової освіти, створення систем відцифрування даних", — зазначив Олександр Коваль.

З лютого 2024 року Олександр Терещенко працював радником голови Рівненської ОВА. До цього він очолював Тернопільський інформаційно-аналітичний центр, був заступником керівника "Регіонального інформаційного комп’ютерного центру".

"Пріоритетні завдання — цифровізація, цифрова трансформація або ж диджиталізація. Певен, що зараз це можна назвати різними словами та сенс все ж один. Моя мета — це покращення життя жителів області за допомогою цифри. На сьогодні практично не залишилось сфери, яку неможливо покращити з допомогою цифрових рішень", — зазначив новий заступник.

За його даними, основні завдання на посаді заступника голови ОДА з питань цифровізації:

формування команди цифрових лідерів в ОВА, її структурних підрозділах та громадах області;

створення систем відцифрування даних, переведення паперових реєстрів та документообігів у цифровий формат, робота з відкритими даними;

надання послуг для мешканців області за допомогою цифрових інструментів, підсилення та збільшення мережі надання послуг в області;

збільшення доступності до інтернету в різних населених пунктах;

залучення мешканців області до цифрової освіти.

Що відомо про Олександра Терещенка

Про себе новий заступник голови Рівненської ОДА розповів, що з 2014 року був радником голови Рівненської облради з питань інформатизації.

У 2014-2021 роках — заступник директора "Регіонального інформаційно-комп’ютерного центру".

"Працював у напрямку розвитку цифрової інфраструктури області. Брав участь у розробці та реалізації обласних програм інформатизації", — повідомив Терещенко.

У 2021 році його призначили на посаду директора "Тернопільського інформаційно-аналітичного центру", розробляв та реалізовував програму "Цифрова Тернопільщина".

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