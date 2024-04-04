Миколаїв отримав десять аварійних автомобілів у межах програми від Міністерства інфраструктури України. Машини передадуть комунальному підприємству "Миколаївводоканал".

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич в Телеграм.

Автомобілі оснащені обладнанням для виконання ремонту на міських мережах. Всередині є драбина, генератор, слюсарні інструменти, лещата тощо.

"У важкі воєнні часи "Миколаївводоканал" продовжує працювати і повинен надавати допомогу миколаївцям не лише вчасно, але і якісно, і за нормальних умов для працівників. Техніка, яка надходить на підприємство не лише полегшує роботу, а і робить її більш комфортною і ефективною", — розповів Олександр Сєнкевич.

Автомобілі для потреб комунальників. МКП "Миколаївводоканал"

За словами Сєнкевича, гроші з бюджету міста на автівки не виділяли.

"Відзначу, що проєкт фінансувався виключно за кошти Світового банку та партнерів Миколаєва, бюджетні кошти міста не залучалися", — сказав міський голова.

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