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"Миколаївводоканалу" передадуть аварійні автомобілі, оснащені слюсарними інструментами
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"Миколаївводоканалу" передадуть аварійні автомобілі, оснащені слюсарними інструментами

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Спецмашини для потреб комунальників
Спецмашини для "Миколаївводоканалу". МКП "Миколаївводоканал"

Миколаїв отримав десять аварійних автомобілів у межах програми від Міністерства інфраструктури України. Машини передадуть комунальному підприємству "Миколаївводоканал".

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич в Телеграм.

Автомобілі оснащені обладнанням для виконання ремонту на міських мережах. Всередині є драбина, генератор, слюсарні інструменти, лещата тощо.

"У важкі воєнні часи "Миколаївводоканал" продовжує працювати і повинен надавати допомогу миколаївцям не лише вчасно, але і якісно, і за нормальних умов для працівників. Техніка, яка надходить на підприємство не лише полегшує роботу, а і робить її більш комфортною і ефективною", — розповів Олександр Сєнкевич.

"Миколаївводоканалу" передадуть аварійні автомобілі, оснащені слюсарними інструментами
Автомобілі для потреб комунальників. МКП "Миколаївводоканал"

За словами Сєнкевича, гроші з бюджету міста на автівки не виділяли.

"Відзначу, що проєкт фінансувався виключно за кошти Світового банку та партнерів Миколаєва, бюджетні кошти міста не залучалися", — сказав міський голова.

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